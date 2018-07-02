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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:27
flyman Подключение и покупка электроэнергии теперь разные организации. И подключение исключительно монополия Облэнерго.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:08
тобто осталося як і раніше, поставити лічильник і чекати коли зійде манна небесна і Обленерго поставить пломбу.
Далі ще одна заява на покупку е.е.
І знову чекати рускій мєсяц на підписання договору.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:31
Re: Регулятор пояснив переваги нової договірної системи на..
Я думаю не открою Америку если скажу что все процедуры подключения весьма сложны и цель их одна, принудить Вас или терпеть или дать В водоканале еще не так проблемно, а вот газ и электричество могут вас оставить без ... извините нижнего белья
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:56
Это писали о промышленных предприятиях (они правда и раньше могли выбирать поставщика).
О бытовых потребителях ниже:
“Бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. Цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включается поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой”.
Я правда не знаю что значит "на недискриминационной основе".
Вкратце - вместо одного монополиста, получите два монополиста.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:42
Это не маразм. Это реформа вследствии которой население будет платить за электроэнергию намного больше чем промышленные предприятия, а цена на электроэнергию вырастет для всех.
Но об этом регулятор почему-то не говорит.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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