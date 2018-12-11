|
|
Держстат оприлюднив кількість безробітних за міжнародною...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:24
Пропонуємо до обговорення:
За методологією МОП кількість безробітних суттєво вища, ніж кількість офіційно зареєстрованих.
Дивися повний текст Держстат оприлюднив кількість безробітних за міжнародною методологією
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86380
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:24
15 лет это 10 класс??
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 799
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор