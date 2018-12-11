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Держстат оприлюднив кількість
безробітних за міжнародною...

Держстат оприлюднив кількість безробітних за міжнародною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:24

Держстат оприлюднив кількість безробітних за міжнародною...

Пропонуємо до обговорення:
За методологією МОП кількість безробітних суттєво вища, ніж кількість офіційно зареєстрованих.

Дивися повний текст Держстат оприлюднив кількість безробітних за міжнародною методологією.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:24

15 лет это 10 класс??
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:00

Moimir
Ирония этой статистики в том что 1,4 млн меньше числа всех учащих от 15 до 25 лет, среди которых так же есть % трудоспособных. А считать всех учеников трудоспособных (занятых) с доходом 0 не правильно! 25 млн людей выпадает со статистики что явно не входит в число до 15 (нету такой рождаемости), или после 70 (сколько в Украине не живут). Называть это международной практикой нельзя, если мы выходим с зоны постсоветского влияния.
SuperNeo
 
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