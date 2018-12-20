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Міжбанк: долар знизив подвійний обсяг припливу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:23
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в п'ятницю щодо долара на 14,30 коп., на торгах середи піднявся на 16,61 коп., опинившись на рівні 27,2678 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар знизив подвійний обсяг припливу експортної виручки через довгі вихідні в Україні.
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R2
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:23
Скорее всего доллар обвалили спекулянты. Сейчас народ вынужден сдавать перед новым годом. Но буквально завтра ситуация начнет меняться: людям начнут платить + 13 зарплата. Но до выборов доллар удержат 28±
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ygn
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:25
ygn написав:
людям начнут платить + 13 зарплата
та це сльози порівняно із МБ.
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greenozon
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