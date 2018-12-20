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Міжбанк: долар знизив
подвійний обсяг припливу...

Міжбанк: долар знизив подвійний обсяг припливу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:23

Міжбанк: долар знизив подвійний обсяг припливу...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в п'ятницю щодо долара на 14,30 коп., на торгах середи піднявся на 16,61 коп., опинившись на рівні 27,2678 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар знизив подвійний обсяг припливу експортної виручки через довгі вихідні в Україні..
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:23

Скорее всего доллар обвалили спекулянты. Сейчас народ вынужден сдавать перед новым годом. Но буквально завтра ситуация начнет меняться: людям начнут платить + 13 зарплата. Но до выборов доллар удержат 28±
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:25

Re: Міжбанк: долар знизив подвійний обсяг припливу...

  ygn написав:людям начнут платить + 13 зарплата


та це сльози порівняно із МБ.
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greenozon
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