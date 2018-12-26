|
|
У Раді назвали умову для повернення до воєного стану
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова підкомітету Андрій Тетерук.
Дивися повний текст У Раді назвали умову для повернення до воєного стану
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86383
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:38
для начала надо раду проверить на вменяемость...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3913
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|89
|
Сер 26 гру, 2018 21:15
Джон
|
|0
|22
|
Сер 26 гру, 2018 17:54
R2
|
|0
|39
|
Сер 26 гру, 2018 15:01
R2