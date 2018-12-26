Про це заявив голова підкомітету Андрій Тетерук.
Дивися повний текст У Раді назвали умову для повернення до воєного стану.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:38
У Раді назвали умову для повернення до воєного стану
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді назвали умову для повернення до воєного стану.
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:50
Із того, що реально домоглися воєним станом - це звернення уваги на агресію Россії, розбляхування кордонів та програши Ворскли та Шахтаря.
Можливо - побачили виб*лядків в погонах, але тут навіть до публічності не дійшло.
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