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У Раді назвали умову для
повернення до воєного стану

У Раді назвали умову для повернення до воєного стану
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:38

У Раді назвали умову для повернення до воєного стану

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова підкомітету Андрій Тетерук.

Дивися повний текст У Раді назвали умову для повернення до воєного стану.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:50

Із того, що реально домоглися воєним станом - це звернення уваги на агресію Россії, розбляхування кордонів та програши Ворскли та Шахтаря.
Можливо - побачили виб*лядків в погонах, але тут навіть до публічності не дійшло.
jeugen
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