В Індії у вівторок відкрили найдовший в країні залізничний і автомобільний міст, повідомляє газета Times of India.
Дивися повний текст В Індії відкрили найбільший в країні міст.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:43
В Індії відкрили найбільший в країні міст
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Дивися повний текст В Індії відкрили найбільший в країні міст.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:43
Тоже мне достижение… А слабо сшить самую большую вышиванку? Или самый большой флаг?
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