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В Індії відкрили
найбільший в країні міст

В Індії відкрили найбільший в країні міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:43

В Індії відкрили найбільший в країні міст

Пропонуємо до обговорення:
В Індії у вівторок відкрили найдовший в країні залізничний і автомобільний міст, повідомляє газета Times of India.

Дивися повний текст В Індії відкрили найбільший в країні міст.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:43

Тоже мне достижение… А слабо сшить самую большую вышиванку? Или самый большой флаг?
valme
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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