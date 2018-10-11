Про це повідомив фінансовий експерт Ерік Найман на своїй сторінці в фейсбук.
Дивися повний текст Найман: світ впритул наблизився до глобальної економічної кризи.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:08
Найман: світ впритул наблизився до глобальної...
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Дивися повний текст Найман: світ впритул наблизився до глобальної економічної кризи.
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:08
Уже залили бабками. Фонда растет на 7%, когда ФРС Ричмонд хаявляет о падении всех показателей до рецессии. Якобы Трамп твитнул, что надо покупать фонду. Дурдом. Понятно, что запустили станок. Так что кризиса в нашем понимании не будет, будет крах в 1 момент, когда большие дяди по-максимуму сольют американские пузырные бумаги и накупят драг. металлов и реальных компаний по всему миру с дешевой рабочей силой плюс месторождения полезных ископаемых и т.д. Тогда Трамп просто объявит дефолт или еще что учудят. За день до того как все рухнет само. И козел отпущения готов. Да, его после этого не выберут, но он сильно и стараться не будет - мавр сделает свое дело...
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:16
1. Так шо - продавать зеленый танк за гривну ?
2. Как вы себе представляете мир на следующий день после одномоментного краха, дефолта и отмены бакса? Вы думаете, затарившись золотом по самые яйки вам будет сильно просто жить в новом панически-обезумившем мире?
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