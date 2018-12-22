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Huawei встановила новий
рекорд з продажу смартфонів

Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28

Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei відзвітувала, що реалізувала понад 200 млн смартфонів.

Дивися повний текст Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28

конечно выше, и будет выше
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