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Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei відзвітувала, що реалізувала понад 200 млн смартфонів.
Дивися повний текст Huawei встановила новий рекорд з продажу смартфонів
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:28
конечно выше, и будет выше
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