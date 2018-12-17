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У Києві перенесли знесення
Шулявського шляхопроводу

У Києві перенесли знесення Шулявського шляхопроводу
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 03:31

У Києві перенесли знесення Шулявського шляхопроводу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян.

Дивися повний текст У Києві перенесли знесення Шулявського шляхопроводу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 03:31

Столичные власти в очередной раз перенесли снос Шулявского путепровода.

RIP 8)
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 03:32

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