Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян.
Дивися повний текст У Києві перенесли знесення Шулявського шляхопроводу.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 03:31
У Києві перенесли знесення Шулявського шляхопроводу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві перенесли знесення Шулявського шляхопроводу.
Додано: Чет 27 гру, 2018 03:31
Столичные власти в очередной раз перенесли снос Шулявского путепровода.
RIP 8)
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