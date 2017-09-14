Росія здобула рекордні 733 млрд куб. м газу в 2018 році, експорт газу зріс на 10% порівняно з 2017 роком.
Дивися повний текст У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в 2018 році.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:52
У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в...
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Дивися повний текст У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в 2018 році.
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:52
И при этом собирают деньги своим бабкам на дрова. Роися - страна-парадокс.
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