Росія здобула рекордні 733 млрд куб. м газу в 2018 році, експорт газу зріс на 10% порівняно з 2017 роком.
Дивися повний текст У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в 2018 році.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:52
У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в...
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Дивися повний текст У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в 2018 році.
Додано: Чет 27 гру, 2018 09:52
И при этом собирают деньги своим бабкам на дрова. Роися - страна-парадокс.
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:49
Вообще не понятно как в РФ умудряются столько газа потребить на внутреннем рынке . Пока его много наверно воздух греют , а вот когда начнет он заканчиваться вот тогда плохо будет . Я думал что экспорт будет по более , а так за год заработать 61 млрд долларов на экспорте газа уж очень не много получается . Продавцы воздуха в виде разных электронных цацак зарабатывают и то поболее .
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:59
Потребляют так много, бо это им карманы греет. Зачем париться, больше добыто, больше использовано. Больше использовано, заработано. Пусть даже и на своих. Наши тоже так делают. Только у нас другие статьи расходов.
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