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У Росії кажуть, що видобули
рекордну кількість газу в...

У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:52

У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в...

Пропонуємо до обговорення:
Росія здобула рекордні 733 млрд куб. м газу в 2018 році, експорт газу зріс на 10% порівняно з 2017 роком.

Дивися повний текст У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в 2018 році.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:52

И при этом собирают деньги своим бабкам на дрова. Роися - страна-парадокс.
l_k_snark
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:49

Вообще не понятно как в РФ умудряются столько газа потребить на внутреннем рынке . Пока его много наверно воздух греют , а вот когда начнет он заканчиваться вот тогда плохо будет . Я думал что экспорт будет по более , а так за год заработать 61 млрд долларов на экспорте газа уж очень не много получается . Продавцы воздуха в виде разных электронных цацак зарабатывают и то поболее .
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:59

Потребляют так много, бо это им карманы греет. Зачем париться, больше добыто, больше использовано. Больше использовано, заработано. Пусть даже и на своих. Наши тоже так делают. Только у нас другие статьи расходов.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:13

Re: У Росії кажуть, що видобули рекордну кількість газу в...

Да московиты мног говорят чего.. Рогозин вон и на Луну говорят слетал уже)).. а орды Армат бродят под Лондоном, а северную Атлантику бороздят скрепные авианосцы Шторм...
Меняют не возобновляемый ресурс на бумажки - молодцы. Правильным курсом идут товарисчи..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:38

  makishin60 написав:Вообще не понятно как в РФ умудряются столько газа потребить на внутреннем рынке . Пока его много наверно воздух греют , а вот когда начнет он заканчиваться вот тогда плохо будет . Я думал что экспорт будет по более , а так за год заработать 61 млрд долларов на экспорте газа уж очень не много получается . Продавцы воздуха в виде разных электронных цацак зарабатывают и то поболее .

Никаких чудес тут нет - РФ экспортирует примерно 245 млрд.и потребляет около 490 млрд. м3. Для сравнения Украина - 32. Т.е. в 16 раз больше. Но ведь и экономика РФ больше украинской в 14 раз. А промышленность в 11,5.
При этом из примерно 1 100 млрд. кВт-ч эл. энергии, произведенных в стране 65% генерируется на ТЭС, где газ - основное топливо. Тут скорее приходится удивляться, куда на Украине уходят те 150 млрд. кВт-ч (т.е. 1 к 7 к России), которые производятся в стране, при таком соотношении размеров экономики и промышленности.
Волгарь
 
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