ТОВ "Еталон-лізинг" завершило поставку шести тролейбусів Еталон Т12110 для Чернігова.
Дивися повний текст Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського виробництва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:53
Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського виробництва.
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:53
По гуглу:
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТАЛОН-ЛІЗИНГ"
Адреса: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, c. Проліски, вул. Броварська, буд. 4
О компании
Руководитель: Македонский Владимир Александрович
Бухгалтер: Таранушенко Людмила Николаевна
Численность сотрудников: 3
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ, ШВЕЙЦАРІЯ, СНЕ F, ГЛАРУС, ШПІЛЬГОФ, БУД. 14.
29,76 млн грн на троих !!! С Новым годом!
|