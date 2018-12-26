RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чернігів отримав 6 нових
тролейбусів українського...

Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:53

Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Еталон-лізинг" завершило поставку шести тролейбусів Еталон Т12110 для Чернігова.

Дивися повний текст Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського виробництва.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86387
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:53

По гуглу:
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТАЛОН-ЛІЗИНГ"
Адреса: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н, c. Проліски, вул. Броварська, буд. 4
О компании
Руководитель: Македонский Владимир Александрович
Бухгалтер: Таранушенко Людмила Николаевна
Численность сотрудников: 3
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВОТЦЕР ПЕТЕР ГЕРБЕРТ, ШВЕЙЦАРІЯ, СНЕ F, ГЛАРУС, ШПІЛЬГОФ, БУД. 14.

29,76 млн грн на троих !!! С Новым годом!
domino_2000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представлено оновлений високоточний снаряд українського...
R2 » Сер 19 гру, 2018 14:17
6 284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 15:14
Rainbow
Київ отримав усі трамваї Pesa
R2 » Сер 26 гру, 2018 10:42
2 61
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 11:07
Grisha1
Київ отримав усі трамваї Pesa
R2 » Сер 26 гру, 2018 10:42
0 20
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 10:42
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1582)
27.12.2018 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.