RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чернігів отримав 6 нових
тролейбусів українського...

Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:53

Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Еталон-лізинг" завершило поставку шести тролейбусів Еталон Т12110 для Чернігова.

Дивися повний текст Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського виробництва.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86410
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:42

И тишина в комментариях.

Почему зрадофилы не рассказывают про аграрную страну и разваленную промышленность?
Неудобно под такими новостями это делать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 07.04.17
Подякував: 289 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Wi-Fi у нових iPhone виявився гіршим, ніж у старих моделей
R2 » Чет 27 гру, 2018 16:04
0 22
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 16:04
R2
Порошенко отримав 556 млн грн прибутку за 3 роки від...
R2 » Чет 27 гру, 2018 12:37
0 40
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 12:37
R2
Представлено оновлений високоточний снаряд українського...
R2 » Сер 19 гру, 2018 14:17
6 284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 15:14
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.