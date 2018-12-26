ТОВ "Еталон-лізинг" завершило поставку шести тролейбусів Еталон Т12110 для Чернігова.
Дивися повний текст Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського виробництва.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 10:53
Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського...
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Дивися повний текст Чернігів отримав 6 нових тролейбусів українського виробництва.
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:42
И тишина в комментариях.
Почему зрадофилы не рассказывают про аграрную страну и разваленную промышленность?
Неудобно под такими новостями это делать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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