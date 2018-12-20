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У Грузії понад 600 тис.
громадян зустрінуть Новий рік...

У Грузії понад 600 тис. громадян зустрінуть Новий рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:55

У Грузії понад 600 тис. громадян зустрінуть Новий рік...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе впевнений, що третина людського капіталу країни, яка через надмірну кредиторську заборгованість до теперішнього часу перебувала в "чорному списку" банків, через що практично була позбавлена ​​можливості брати участь в економічному і соціальному житті країни, з 2019 року знову активно включиться в ці процеси.

Дивися повний текст У Грузії понад 600 тис. громадян зустрінуть Новий рік без банківських боргів - прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:55

Вот это по уму сделали.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:46

То есть, какие- то алкаши, игроки в азартные игры и им подобный мусор набрались кредитов, а порядочные налогоплатильщики за это заплатят???
Ferox
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