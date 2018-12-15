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15 центробанків світу готові
випускати свої криптовалюти

15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:00

15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти

Пропонуємо до обговорення:
Центробанки по всьому світу перейнялися закликом МВФ щодо створення власних криптовалют.

Дивися повний текст 15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти.
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