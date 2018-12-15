Центробанки по всьому світу перейнялися закликом МВФ щодо створення власних криптовалют.
Дивися повний текст 15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:00
15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 15 центробанків світу готові випускати свої криптовалюти.
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:00
Как им еще не пришла мысль о создании мужского и женского биткоина даже не знаю.
|