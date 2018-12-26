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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:13

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хочу започаткувати тему, де однодумці могли б обговорити варіянти інвестування в нерухомість закордоном, прибутковість, податки і інщі питання.

Можна почати з цього http://apartamentypiano.pl, квартира в Польських гурах, вартість метру від 5 800 злотих + 23% ПДВ, можна здавати в аренду, є управляюча компанія.

Долучайтесь до обговорення.
change_pm
 
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