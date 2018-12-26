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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:13
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Хочу започаткувати тему, де однодумці могли б обговорити варіянти інвестування в нерухомість закордоном, прибутковість, податки і інщі питання.
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