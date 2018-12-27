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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:13

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хочу започаткувати тему, де однодумці могли б обговорити варіянти інвестування в нерухомість закордоном, прибутковість, податки і інщі питання.

Можна почати з цього http://apartamentypiano.pl, квартира в Польських гурах, вартість метру від 5 800 злотих + 23% ПДВ, можна здавати в аренду, є управляюча компанія.

Долучайтесь до обговорення.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:48

  change_pm написав:Хочу започаткувати тему, де однодумці могли б обговорити варіянти інвестування в нерухомість закордоном, прибутковість, податки і інщі питання.

Можна почати з цього http://apartamentypiano.pl, квартира в Польських гурах, вартість метру від 5 800 злотих + 23% ПДВ, можна здавати в аренду, є управляюча компанія.

Долучайтесь до обговорення.


Боюсь что на этом можем и закончить.
Первый вопрос-кому вы собираетесь сдавать в этом селе?
Второй вопрос-судя по карте это приграничная зона, а для покупки недвижимости в Польше в приграничной зоне иностранцу нужно получить специальное разрешение, которое просто так от фонаря получить не так уж и просто.
Ну и третье--ценник в 5800 нетто+23% очень быстро превращается в ценник 7134 брутто--а это на минуточку около 1900 баксов за квадрат на сегодняшний день. Зачем оно надо в этом селе по такой цене?. Это цена за нормальные комплексы в крупных городах-Краков\Вроцлав\даже Варшава.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Якщо перенестися західніше, до Англії, то там ще більше варіантів інвестицій в нерухомість - квартири, кімнати в гуртожитках, кімнати в будинках людей похилого віку, кімнати в готелях і т.д.
Завжди є управляюча компанія, яка керує нерухомістю і перераховує вам грощі на рахунок.
Які є складності при купівлі:
- по перше, треба підтвердити свою особу, копії паспорта недостатньо,
- треба перерахувати сумму на резервування,
- документи можна підвисувати в електронному вигляді, не обов язаково відсилати купу паперів в ЮК,
- податковий номер можна отримати віддалено, але кожен рік доведеться подавати декларацію, але є бонус, всі затрати списуються, дохід менше ніжн 8 чи 9 тисяч фунтів на рік не оподатковуюється, вважається, що ви ніщеброд :)
- ну і там можуть бути всіляки нюанси, про які зараз не згадаю...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:57

  Жека79 написав:
  change_pm написав:Хочу започаткувати тему, де однодумці могли б обговорити варіянти інвестування в нерухомість закордоном, прибутковість, податки і інщі питання.

Можна почати з цього http://apartamentypiano.pl, квартира в Польських гурах, вартість метру від 5 800 злотих + 23% ПДВ, можна здавати в аренду, є управляюча компанія.

Долучайтесь до обговорення.


Боюсь что на этом можем и закончить.
Первый вопрос-кому вы собираетесь сдавать в этом селе?
Второй вопрос-судя по карте это приграничная зона, а для покупки недвижимости в Польше в приграничной зоне иностранцу нужно получить специальное разрешение, которое просто так от фонаря получить не так уж и просто.
Ну и третье--ценник в 5800 нетто+23% очень быстро превращается в ценник 7134 брутто--а это на минуточку около 1900 баксов за квадрат на сегодняшний день. Зачем оно надо в этом селе по такой цене?. Это цена за нормальные комплексы в крупных городах-Краков\Вроцлав\даже Варшава.


Супер! Радий вас бачити і дякую за ваш час.

1 - вважав, що то буде головняк управляючої компаніі, хоча насправді, то мій головняк. в мене коллега поляк, то він в ті гори кататись їздить, але чи достатній попит, то питання.
2 - забув про це.
3 - згоден, що дорого. але не знаю, чи в тих комплексах є управляючі компанії чи ні?

я знаю, що ви часто в Польшу їздите, але я б щоб квартиру сдати / перездати, точно не хотів би мотатись туди-сюди.

Якщо будуть якісь варіанти цікаві у вас, то діліться :)
change_pm
 
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