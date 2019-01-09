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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:13
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Хочу започаткувати тему, де однодумці могли б обговорити варіянти інвестування в нерухомість закордоном, прибутковість, податки і інщі питання.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 22:48
Боюсь что на этом можем и закончить.
Первый вопрос-кому вы собираетесь сдавать в этом селе?
Второй вопрос-судя по карте это приграничная зона, а для покупки недвижимости в Польше в приграничной зоне иностранцу нужно получить специальное разрешение, которое просто так от фонаря получить не так уж и просто.
Ну и третье--ценник в 5800 нетто+23% очень быстро превращается в ценник 7134 брутто--а это на минуточку около 1900 баксов за квадрат на сегодняшний день. Зачем оно надо в этом селе по такой цене?. Это цена за нормальные комплексы в крупных городах-Краков\Вроцлав\даже Варшава.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:48
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Якщо перенестися західніше, до Англії, то там ще більше варіантів інвестицій в нерухомість - квартири, кімнати в гуртожитках, кімнати в будинках людей похилого віку, кімнати в готелях і т.д.
Завжди є управляюча компанія, яка керує нерухомістю і перераховує вам грощі на рахунок.
Які є складності при купівлі:
- по перше, треба підтвердити свою особу, копії паспорта недостатньо,
- треба перерахувати сумму на резервування,
- документи можна підвисувати в електронному вигляді, не обов язаково відсилати купу паперів в ЮК,
- податковий номер можна отримати віддалено, але кожен рік доведеться подавати декларацію, але є бонус, всі затрати списуються, дохід менше ніжн 8 чи 9 тисяч фунтів на рік не оподатковуюється, вважається, що ви ніщеброд
- ну і там можуть бути всіляки нюанси, про які зараз не згадаю...
Додано: Чет 27 гру, 2018 22:57
Супер! Радий вас бачити і дякую за ваш час.
1 - вважав, що то буде головняк управляючої компаніі, хоча насправді, то мій головняк. в мене коллега поляк, то він в ті гори кататись їздить, але чи достатній попит, то питання.
2 - забув про це.
3 - згоден, що дорого. але не знаю, чи в тих комплексах є управляючі компанії чи ні?
я знаю, що ви часто в Польшу їздите, але я б щоб квартиру сдати / перездати, точно не хотів би мотатись туди-сюди.
Якщо будуть якісь варіанти цікаві у вас, то діліться
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:52
change_pm
Для себе рахував кілька разів і виходило, що тут здавати цікавіше ніж в Польщі. По перше там ви сплатите всі податки, по друге, якщо ви там не живете то у вас виникнуть витрати на адміністрування, яких тут у вас не буде. В кращому випадку вийдете на ті самі 4-5% річних які мажна мати тут. Якщо наймати управляючу компанію то прибутковість ще більше впаде, до рівня 2-3% річних, що впринципі цю інвестицію робить безтолковою.
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:57
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Реально выгодно в Венесуэлу инвестировать.
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:11
Так это ж вроде как курорт. Гугл пишет, что средняя цена за номер 3* 300 зл.
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:49
От давайте і розберемо.
Тут все в тіні, ніби економимо на податках. Як довго це буде продовжуватись? Якщо, платимо в Україні податок, то скільки? 18+1,5%?
Польща, податок може бути 8%, можливо, що багато чого можно списати. Деталей не знаю, тому і розпочав цю гілку, щоб отримувати інформацію і ділитись нею.
ЮК, все що менше 10 тис фунтів на рік, ніяких податків. Єдине треба володіти англійською і подавати декларацію раз на рік.
Адміністрування, якщо ви не пенс, то ваш час чогось коштує, то неможна казати, що у нас адміністрування безкоштовно.
Ось, наприклад, варіант в ЮК, десь 7% чистими до податків, а так як ваш дохід буде менше 10 тис, то податків не буде. Адміністрування вже входить.
То чим такий варіант не краще ніж в Львові чи у Києві щось мати і здавати? Лише тим, що у нас дешевше?
Але дивимось на демографію України і ЮК, і де краще вона? І де шанси на гарантований дохід вище?
Наведіть свої приклади.
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:48
Є варіант інвестиції в Туреччину
Сьогодні прислали на пошту варіант інвестиції в Туреччині, в Бодрумі.
Вибачайте, ліньки літературно перекладати, тому перевів онлайн.
2-комнатні розкішні апартаменти.
Наш зелений парк проект в Бодрумі пропонує високі Spec 2 спальні квартири за ціною всього €49 900 розташований в 8 км від міжнародного аеропорту Мілас і 4 км від Moni Beach Club. Це півціни про те, де все було в минулому році. Всі квартири є щедро розміром 85sqm. Почалося будівництво з усіх 60 квартир в 4 кварталі 2019.
Пропонують сдавати а аренду через компанію, €6 200 на рік чистого доходу, що є 12% річних.
Кажуть, що зараз ціна в два рази менше від 2018 року, тому що ліра девальвувала. Є бажаючі перевірити?
Додано: Сер 09 січ, 2019 23:17
change_pm
Наразі неготовий поділитися думками на тему гілки, тому прокоментую лише останній допис. Якщо коротко, то "too good to be true", що, в принципі, притаманно багатьом маркетинговим матеріалам.
Кому здавати цю квартиру? Туристам (так ніби ж не можна на короткий термін)? Місцевим? При середній ЗП в Туреччині $1200 gross ($850 net), я не думаю, що буде платоспроможний попит на квартиру з місячною орендою €500+ (там ще сидить податок, і інтерес керуючої компанії, тобто може і всі €600). Якщо туристам, то яка вакантність (точно не 0%)? Тобто, ці €6200 - це як розхід палива в характеристиках авто (сферичний кінь у вакуумі).
Припустимо, що ці умови таки ідеальні. Але навіть за таких умов, мені здається, що цю цифру потрібно читати, як €6200 * 6.35 ~ 40К TRY, а не як стабільні 12% в євро, а це вже зовсім інша цифра. За останні 10 років шлях курсу ліри до долара (з 1.63 в січні 2009 до 5.48 зараз, а в січні 2008 він взагалі був 1.17), не менш епічний ніж шлях гривні до долара. І тут 12% вже не така і висока прибутковість. В сусідній гілці кажуть, що на депозитах, в тій самій Туреччині можна отримати набагато більше.
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