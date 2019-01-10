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Для себе рахував кілька разів і виходило, що тут здавати цікавіше ніж в Польщі. По перше там ви сплатите всі податки, по друге, якщо ви там не живете то у вас виникнуть витрати на адміністрування, яких тут у вас не буде. В кращому випадку вийдете на ті самі 4-5% річних які мажна мати тут. Якщо наймати управляючу компанію то прибутковість ще більше впаде, до рівня 2-3% річних, що впринципі цю інвестицію робить безтолковою.
От давайте і розберемо.
Тут все в тіні, ніби економимо на податках. Як довго це буде продовжуватись? Якщо, платимо в Україні податок, то скільки? 18+1,5%?
Польща, податок може бути 8%, можливо, що багато чого можно списати. Деталей не знаю, тому і розпочав цю гілку, щоб отримувати інформацію і ділитись нею.
ЮК, все що менше 10 тис фунтів на рік, ніяких податків. Єдине треба володіти англійською і подавати декларацію раз на рік.
Адміністрування, якщо ви не пенс, то ваш час чогось коштує, то неможна казати, що у нас адміністрування безкоштовно.
То чим такий варіант не краще ніж в Львові чи у Києві щось мати і здавати? Лише тим, що у нас дешевше?
Але дивимось на демографію України і ЮК, і де краще вона? І де шанси на гарантований дохід вище?
Наведіть свої приклади.
Якщо податок введуть його (податок)орендодавці включать в ціну оренди. Тобто ймовірно, що його заплотить орендар.
Стосовно ЮК - ніколи там не був (нажаль) , бо туди щоб попасти треба пройти 7 кіл пекла і витратити купу грошей та часу. (Говорю зі слів бо сам не пробував)
Але згідно поданої вами брошюри 7% вам гарантовано протягом 2ух років (думаю мається на увазі два перші роки поки свіжий ремонт ітд). Далі цей відсоток піде вниз і зрештою ви отримаєте 5% річних. https://www.globalpropertyguide.com/Eur ... tal-Yields Там внизу табличка, що правда дані 2014р. 4,8% середній по країні, 5,6% максимум в Шотландії ітд. Не думаю, що зара на фоні брексіт щось впилинуло сильно на дохідність в кращу сторону. З позитиву бачу тільки те, що поки там нерухомість росте в ціні. Поки... що буде після виходу з ЄС ?х.з