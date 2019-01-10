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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:23

  change_pm написав:
  Львівський БатяР написав:change_pm

Для себе рахував кілька разів і виходило, що тут здавати цікавіше ніж в Польщі. По перше там ви сплатите всі податки, по друге, якщо ви там не живете то у вас виникнуть витрати на адміністрування, яких тут у вас не буде. В кращому випадку вийдете на ті самі 4-5% річних які мажна мати тут. Якщо наймати управляючу компанію то прибутковість ще більше впаде, до рівня 2-3% річних, що впринципі цю інвестицію робить безтолковою.


От давайте і розберемо.

Тут все в тіні, ніби економимо на податках. Як довго це буде продовжуватись? Якщо, платимо в Україні податок, то скільки? 18+1,5%?

Польща, податок може бути 8%, можливо, що багато чого можно списати. Деталей не знаю, тому і розпочав цю гілку, щоб отримувати інформацію і ділитись нею.

ЮК, все що менше 10 тис фунтів на рік, ніяких податків. Єдине треба володіти англійською і подавати декларацію раз на рік.

Адміністрування, якщо ви не пенс, то ваш час чогось коштує, то неможна казати, що у нас адміністрування безкоштовно.

Ось, наприклад, варіант в ЮК, десь 7% чистими до податків, а так як ваш дохід буде менше 10 тис, то податків не буде. Адміністрування вже входить.
https://aspenwoolf.co.uk/projects/eldon ... liverpool/

То чим такий варіант не краще ніж в Львові чи у Києві щось мати і здавати? Лише тим, що у нас дешевше?

Але дивимось на демографію України і ЮК, і де краще вона? І де шанси на гарантований дохід вище?

Наведіть свої приклади.


Якщо податок введуть його (податок)орендодавці включать в ціну оренди. Тобто ймовірно, що його заплотить орендар.

Стосовно ЮК - ніколи там не був (нажаль) , бо туди щоб попасти треба пройти 7 кіл пекла і витратити купу грошей та часу. (Говорю зі слів бо сам не пробував)

Але згідно поданої вами брошюри 7% вам гарантовано протягом 2ух років (думаю мається на увазі два перші роки поки свіжий ремонт ітд). Далі цей відсоток піде вниз і зрештою ви отримаєте 5% річних.
https://www.globalpropertyguide.com/Eur ... tal-Yields
Там внизу табличка, що правда дані 2014р. 4,8% середній по країні, 5,6% максимум в Шотландії ітд. Не думаю, що зара на фоні брексіт щось впилинуло сильно на дохідність в кращу сторону.
З позитиву бачу тільки те, що поки там нерухомість росте в ціні. Поки... що буде після виходу з ЄС ?х.з
Львівський БатяР
 
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