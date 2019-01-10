Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для себе рахував кілька разів і виходило, що тут здавати цікавіше ніж в Польщі. По перше там ви сплатите всі податки, по друге, якщо ви там не живете то у вас виникнуть витрати на адміністрування, яких тут у вас не буде. В кращому випадку вийдете на ті самі 4-5% річних які мажна мати тут. Якщо наймати управляючу компанію то прибутковість ще більше впаде, до рівня 2-3% річних, що впринципі цю інвестицію робить безтолковою.
От давайте і розберемо.
Тут все в тіні, ніби економимо на податках. Як довго це буде продовжуватись? Якщо, платимо в Україні податок, то скільки? 18+1,5%?
Польща, податок може бути 8%, можливо, що багато чого можно списати. Деталей не знаю, тому і розпочав цю гілку, щоб отримувати інформацію і ділитись нею.
ЮК, все що менше 10 тис фунтів на рік, ніяких податків. Єдине треба володіти англійською і подавати декларацію раз на рік.
Адміністрування, якщо ви не пенс, то ваш час чогось коштує, то неможна казати, що у нас адміністрування безкоштовно.
То чим такий варіант не краще ніж в Львові чи у Києві щось мати і здавати? Лише тим, що у нас дешевше?
Але дивимось на демографію України і ЮК, і де краще вона? І де шанси на гарантований дохід вище?
Наведіть свої приклади.
Якщо податок введуть його (податок)орендодавці включать в ціну оренди. Тобто ймовірно, що його заплотить орендар.
Стосовно ЮК - ніколи там не був (нажаль) , бо туди щоб попасти треба пройти 7 кіл пекла і витратити купу грошей та часу. (Говорю зі слів бо сам не пробував)
Але згідно поданої вами брошюри 7% вам гарантовано протягом 2ух років (думаю мається на увазі два перші роки поки свіжий ремонт ітд). Далі цей відсоток піде вниз і зрештою ви отримаєте 5% річних. https://www.globalpropertyguide.com/Eur ... tal-Yields Там внизу табличка, що правда дані 2014р. 4,8% середній по країні, 5,6% максимум в Шотландії ітд. Не думаю, що зара на фоні брексіт щось впилинуло сильно на дохідність в кращу сторону. З позитиву бачу тільки те, що поки там нерухомість росте в ціні. Поки... що буде після виходу з ЄС ?х.з
Наразі неготовий поділитися думками на тему гілки, тому прокоментую лише останній допис. Якщо коротко, то "too good to be true", що, в принципі, притаманно багатьом маркетинговим матеріалам.
Кому здавати цю квартиру? Туристам (так ніби ж не можна на короткий термін)? Місцевим? При середній ЗП в Туреччині $1200 gross ($850 net), я не думаю, що буде платоспроможний попит на квартиру з місячною орендою €500+ (там ще сидить податок, і інтерес керуючої компанії, тобто може і всі €600). Якщо туристам, то яка вакантність (точно не 0%)? Тобто, ці €6200 - це як розхід палива в характеристиках авто (сферичний кінь у вакуумі).
Припустимо, що ці умови таки ідеальні. Але навіть за таких умов, мені здається, що цю цифру потрібно читати, як €6200 * 6.35 ~ 40К TRY, а не як стабільні 12% в євро, а це вже зовсім інша цифра. За останні 10 років шлях курсу ліри до долара (з 1.63 в січні 2009 до 5.48 зараз, а в січні 2008 він взагалі був 1.17), не менш епічний ніж шлях гривні до долара. І тут 12% вже не така і висока прибутковість. В сусідній гілці кажуть, що на депозитах, в тій самій Туреччині можна отримати набагато більше.
Вони пропонували здавати короткотермново через компанію, тому така дохідність і можлива.
Я замовив дзвінок від того посередника, але щось не дзвонять і навіть не пишуть. Тому відпускаємо цей кейс.
По депозитах наразі вигідніше. Є досвід, зараз ставка 18,4 % на 3 місяці, але ставка залежить від суми, також є податок. І те що невідомо, як себе ліра далі поведе. Скоріш за все буде падати.
Що цікавого ще є в турецьких банках? Можно купляти акції, бонди, продавати / купляти валюту, і навіть, золото. Але треба тим всім займатись.
Якщо податок введуть його (податок)орендодавці включать в ціну оренди. Тобто ймовірно, що його заплотить орендар. Податок вже є, його ніхто не платить. Я не вірю, що вам вдасться перекласти податок на орендара. В самому кращому випадку, 50 на 50, а вирогідніше, це знизить ваш дохід.
Стосовно ЮК - ніколи там не був (нажаль) , бо туди щоб попасти треба пройти 7 кіл пекла і витратити купу грошей та часу. (Говорю зі слів бо сам не пробував) Підтвержую, дуже напряжно це робити. І якщо буде якась нерухомість, то не дасть ніяких переваг на отримання візи. Тупо від настрою офіцера залежить.
Але згідно поданої вами брошюри 7% вам гарантовано протягом 2ух років (думаю мається на увазі два перші роки поки свіжий ремонт ітд). Далі цей відсоток піде вниз і зрештою ви отримаєте 5% річних. https://www.globalpropertyguide.com/Eur ... tal-Yields Там внизу табличка, що правда дані 2014р. 4,8% середній по країні, 5,6% максимум в Шотландії ітд. Не думаю, що зара на фоні брексіт щось впилинуло сильно на дохідність в кращу сторону. З позитиву бачу тільки те, що поки там нерухомість росте в ціні. Поки... що буде після виходу з ЄС ?х.з Наразі вкладатись в ЮК недоцільно. Найкращий час був в 2013-14 роках, бо ціни з того часу добряче виросли, і оренда доречі. З кейсів, що мені відомо дохідність тільки росте, а ось чиста з часом, час від часу може бути менша через різні заплановані чи ні витрати, як то, ремонт вікна, ванни, якогось приладдя. Але мінімім на рівень інфляції ви будете отримувати більше.