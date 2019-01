Coder написав:

Наразі неготовий поділитися думками на тему гілки, тому прокоментую лише останній допис. Якщо коротко, то "too good to be true", що, в принципі, притаманно багатьом маркетинговим матеріалам.Кому здавати цю квартиру? Туристам (так ніби ж не можна на короткий термін)? Місцевим? При середній ЗП в Туреччині $1200 gross ($850 net), я не думаю, що буде платоспроможний попит на квартиру з місячною орендою €500+ (там ще сидить податок, і інтерес керуючої компанії, тобто може і всі €600). Якщо туристам, то яка вакантність (точно не 0%)? Тобто, ці €6200 - це як розхід палива в характеристиках авто (сферичний кінь у вакуумі).Припустимо, що ці умови таки ідеальні. Але навіть за таких умов, мені здається, що цю цифру потрібно читати, як €6200 * 6.35 ~ 40К TRY, а не як стабільні 12% в євро, а це вже зовсім інша цифра. За останні 10 років шлях курсу ліри до долара (з 1.63 в січні 2009 до 5.48 зараз, а в січні 2008 він взагалі був 1.17), не менш епічний ніж шлях гривні до долара. І тут 12% вже не така і висока прибутковість. В сусідній гілці кажуть, що на депозитах, в тій самій Туреччині можна отримати набагато більше.