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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:23

  change_pm написав:
  Львівський БатяР написав:change_pm

Для себе рахував кілька разів і виходило, що тут здавати цікавіше ніж в Польщі. По перше там ви сплатите всі податки, по друге, якщо ви там не живете то у вас виникнуть витрати на адміністрування, яких тут у вас не буде. В кращому випадку вийдете на ті самі 4-5% річних які мажна мати тут. Якщо наймати управляючу компанію то прибутковість ще більше впаде, до рівня 2-3% річних, що впринципі цю інвестицію робить безтолковою.


От давайте і розберемо.

Тут все в тіні, ніби економимо на податках. Як довго це буде продовжуватись? Якщо, платимо в Україні податок, то скільки? 18+1,5%?

Польща, податок може бути 8%, можливо, що багато чого можно списати. Деталей не знаю, тому і розпочав цю гілку, щоб отримувати інформацію і ділитись нею.

ЮК, все що менше 10 тис фунтів на рік, ніяких податків. Єдине треба володіти англійською і подавати декларацію раз на рік.

Адміністрування, якщо ви не пенс, то ваш час чогось коштує, то неможна казати, що у нас адміністрування безкоштовно.

Ось, наприклад, варіант в ЮК, десь 7% чистими до податків, а так як ваш дохід буде менше 10 тис, то податків не буде. Адміністрування вже входить.
https://aspenwoolf.co.uk/projects/eldon ... liverpool/

То чим такий варіант не краще ніж в Львові чи у Києві щось мати і здавати? Лише тим, що у нас дешевше?

Але дивимось на демографію України і ЮК, і де краще вона? І де шанси на гарантований дохід вище?

Наведіть свої приклади.


Якщо податок введуть його (податок)орендодавці включать в ціну оренди. Тобто ймовірно, що його заплотить орендар.

Стосовно ЮК - ніколи там не був (нажаль) , бо туди щоб попасти треба пройти 7 кіл пекла і витратити купу грошей та часу. (Говорю зі слів бо сам не пробував)

Але згідно поданої вами брошюри 7% вам гарантовано протягом 2ух років (думаю мається на увазі два перші роки поки свіжий ремонт ітд). Далі цей відсоток піде вниз і зрештою ви отримаєте 5% річних.
https://www.globalpropertyguide.com/Eur ... tal-Yields
Там внизу табличка, що правда дані 2014р. 4,8% середній по країні, 5,6% максимум в Шотландії ітд. Не думаю, що зара на фоні брексіт щось впилинуло сильно на дохідність в кращу сторону.
З позитиву бачу тільки те, що поки там нерухомість росте в ціні. Поки... що буде після виходу з ЄС ?х.з
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:18

  Coder написав:change_pm

Наразі неготовий поділитися думками на тему гілки, тому прокоментую лише останній допис. Якщо коротко, то "too good to be true", що, в принципі, притаманно багатьом маркетинговим матеріалам.

Кому здавати цю квартиру? Туристам (так ніби ж не можна на короткий термін)? Місцевим? При середній ЗП в Туреччині $1200 gross ($850 net), я не думаю, що буде платоспроможний попит на квартиру з місячною орендою €500+ (там ще сидить податок, і інтерес керуючої компанії, тобто може і всі €600). Якщо туристам, то яка вакантність (точно не 0%)? Тобто, ці €6200 - це як розхід палива в характеристиках авто (сферичний кінь у вакуумі).

Припустимо, що ці умови таки ідеальні. Але навіть за таких умов, мені здається, що цю цифру потрібно читати, як €6200 * 6.35 ~ 40К TRY, а не як стабільні 12% в євро, а це вже зовсім інша цифра. За останні 10 років шлях курсу ліри до долара (з 1.63 в січні 2009 до 5.48 зараз, а в січні 2008 він взагалі був 1.17), не менш епічний ніж шлях гривні до долара. І тут 12% вже не така і висока прибутковість. В сусідній гілці кажуть, що на депозитах, в тій самій Туреччині можна отримати набагато більше.


Вони пропонували здавати короткотермново через компанію, тому така дохідність і можлива.

Я замовив дзвінок від того посередника, але щось не дзвонять і навіть не пишуть. Тому відпускаємо цей кейс.

По депозитах наразі вигідніше. Є досвід, зараз ставка 18,4 % на 3 місяці, але ставка залежить від суми, також є податок. І те що невідомо, як себе ліра далі поведе. Скоріш за все буде падати.

Що цікавого ще є в турецьких банках? Можно купляти акції, бонди, продавати / купляти валюту, і навіть, золото. Але треба тим всім займатись.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:34

Львівський БатяР

[quote="4549882:Львівський БатяР]

Якщо податок введуть його (податок)орендодавці включать в ціну оренди. Тобто ймовірно, що його заплотить орендар.
Податок вже є, його ніхто не платить. Я не вірю, що вам вдасться перекласти податок на орендара. В самому кращому випадку, 50 на 50, а вирогідніше, це знизить ваш дохід.

Стосовно ЮК - ніколи там не був (нажаль) , бо туди щоб попасти треба пройти 7 кіл пекла і витратити купу грошей та часу. (Говорю зі слів бо сам не пробував)
Підтвержую, дуже напряжно це робити. І якщо буде якась нерухомість, то не дасть ніяких переваг на отримання візи. Тупо від настрою офіцера залежить.

Але згідно поданої вами брошюри 7% вам гарантовано протягом 2ух років (думаю мається на увазі два перші роки поки свіжий ремонт ітд). Далі цей відсоток піде вниз і зрештою ви отримаєте 5% річних.
https://www.globalpropertyguide.com/Eur ... tal-Yields
Там внизу табличка, що правда дані 2014р. 4,8% середній по країні, 5,6% максимум в Шотландії ітд. Не думаю, що зара на фоні брексіт щось впилинуло сильно на дохідність в кращу сторону.
З позитиву бачу тільки те, що поки там нерухомість росте в ціні. Поки... що буде після виходу з ЄС ?х.з
Наразі вкладатись в ЮК недоцільно. Найкращий час був в 2013-14 роках, бо ціни з того часу добряче виросли, і оренда доречі.
З кейсів, що мені відомо дохідність тільки росте, а ось чиста з часом, час від часу може бути менша через різні заплановані чи ні витрати, як то, ремонт вікна, ванни, якогось приладдя.
Але мінімім на рівень інфляції ви будете отримувати більше.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:35

Кейс от друга

Суть инвестиции, вложение в недвижимость для сдачи американским нищебродам, за которых платит американское правительство.
Берем 2 бедрум квартирку в Огайо, возле Кливленда. Цена 34 900, заезжай и живи.
Сдается за 650 баксов в месяц. Обязательные расходы - 75 управление + 120 компаунд фии.
Чистый доход в месяц - 455 ye, 5 460 уе в год. Доходность - 15,6 %.

По факту, конечно чистая абсолютная и процентная доходность меньше, так как есть незапланированые расходы, но за последние 4 года сдачи одним и тем же арендаторам годовой чистый доход ниже 4 000 уе за год не опускался, что дает доходность 11,4 % годовых.

Купить и заплатить за недвижимость проблем нет, есть нюансы по налогам и подаче налоговой декларации, а также по получению ЮС налогового номера.

Лучше, чем в Украине или так же?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:28

  change_pm написав:Суть инвестиции, вложение в недвижимость для сдачи американским нищебродам, за которых платит американское правительство.
Берем 2 бедрум квартирку в Огайо, возле Кливленда. Цена 34 900, заезжай и живи.
Сдается за 650 баксов в месяц. Обязательные расходы - 75 управление + 120 компаунд фии.
Чистый доход в месяц - 455 ye, 5 460 уе в год. Доходность - 15,6 %.

По факту, конечно чистая абсолютная и процентная доходность меньше, так как есть незапланированые расходы, но за последние 4 года сдачи одним и тем же арендаторам годовой чистый доход ниже 4 000 уе за год не опускался, что дает доходность 11,4 % годовых.

А почему американскому правительству выгоднее платить по 650 дол. в месяц, чем просто купить эту квартирку для своих нищебродов?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:08

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Суть инвестиции, вложение в недвижимость для сдачи американским нищебродам, за которых платит американское правительство.
Берем 2 бедрум квартирку в Огайо, возле Кливленда. Цена 34 900, заезжай и живи.
Сдается за 650 баксов в месяц. Обязательные расходы - 75 управление + 120 компаунд фии.
Чистый доход в месяц - 455 ye, 5 460 уе в год. Доходность - 15,6 %.

По факту, конечно чистая абсолютная и процентная доходность меньше, так как есть незапланированые расходы, но за последние 4 года сдачи одним и тем же арендаторам годовой чистый доход ниже 4 000 уе за год не опускался, что дает доходность 11,4 % годовых.

А почему американскому правительству выгоднее платить по 650 дол. в месяц, чем просто купить эту квартирку для своих нищебродов?


Это так называемая секция 8, т.е. софинансирование. Правительство дает не всю сумму в 650 баксов, а ее часть, где-то 400-450, на остальное + коммунальные должен заработать сам арендатор.
Как бы и социализм, но все-равно заставляет человека булками шевелить.
Те кто вообще не хотят работать, живут под мостом или в трейлере на свалке.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:16

Gastarbaiter

Вы в Кракове помоему? Можете вот по этому обьекту узнать поподробнее по цене, перспективам, как район?
https://tabelaofert.pl/29.-aleja-29-lis ... 81cbe30791
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:18

  change_pm написав:Суть инвестиции, вложение в недвижимость для сдачи американским нищебродам, за которых платит американское правительство.
Берем 2 бедрум квартирку в Огайо, возле Кливленда. Цена 34 900, заезжай и живи.
Сдается за 650 баксов в месяц. Обязательные расходы - 75 управление + 120 компаунд фии.
Чистый доход в месяц - 455 ye, 5 460 уе в год. Доходность - 15,6 %.

По факту, конечно чистая абсолютная и процентная доходность меньше, так как есть незапланированые расходы, но за последние 4 года сдачи одним и тем же арендаторам годовой чистый доход ниже 4 000 уе за год не опускался, что дает доходность 11,4 % годовых.

Купить и заплатить за недвижимость проблем нет, есть нюансы по налогам и подаче налоговой декларации, а также по получению ЮС налогового номера.

Лучше, чем в Украине или так же?


Инвестиции в американскую недвигу - это очень специфическая тема, Ваш пост выше - это все равно, что сказать, что Солнце - желтое. Очень-очень много тонкостей и нюансов.
Человек, ринувшийся покупать, особенно под АРЕНДУ, "не зная брода", легко может остаться и без дохода и без недвиги еще и с долгами. Там все совершенно не так как у нас.
Хотя зарабатывать можно. Но не так прямолинейно.
rjkz
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