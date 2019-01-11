Додано: Суб 12 січ, 2019 11:16

rjkz написав: change_pm написав: Суть инвестиции, вложение в недвижимость для сдачи американским нищебродам, за которых платит американское правительство.

Берем 2 бедрум квартирку в Огайо, возле Кливленда. Цена 34 900, заезжай и живи.

Сдается за 650 баксов в месяц. Обязательные расходы - 75 управление + 120 компаунд фии.

Чистый доход в месяц - 455 ye, 5 460 уе в год. Доходность - 15,6 %.



По факту, конечно чистая абсолютная и процентная доходность меньше, так как есть незапланированые расходы, но за последние 4 года сдачи одним и тем же арендаторам годовой чистый доход ниже 4 000 уе за год не опускался, что дает доходность 11,4 % годовых.



Купить и заплатить за недвижимость проблем нет, есть нюансы по налогам и подаче налоговой декларации, а также по получению ЮС налогового номера.



Лучше, чем в Украине или так же? Суть инвестиции, вложение в недвижимость для сдачи американским нищебродам, за которых платит американское правительство.Берем 2 бедрум квартирку в Огайо, возле Кливленда. Цена 34 900, заезжай и живи.Сдается за 650 баксов в месяц. Обязательные расходы - 75 управление + 120 компаунд фии.Чистый доход в месяц - 455 ye, 5 460 уе в год. Доходность - 15,6 %.По факту, конечно чистая абсолютная и процентная доходность меньше, так как есть незапланированые расходы, но за последние 4 года сдачи одним и тем же арендаторам годовой чистый доход ниже 4 000 уе за год не опускался, что дает доходность 11,4 % годовых.Купить и заплатить за недвижимость проблем нет, есть нюансы по налогам и подаче налоговой декларации, а также по получению ЮС налогового номера.Лучше, чем в Украине или так же?



Инвестиции в американскую недвигу - это очень специфическая тема, Ваш пост выше - это все равно, что сказать, что Солнце - желтое. Очень-очень много тонкостей и нюансов.

Человек, ринувшийся покупать, особенно под АРЕНДУ, "не зная брода", легко может остаться и без дохода и без недвиги еще и с долгами. Там все совершенно не так как у нас.

Хотя зарабатывать можно. Но не так прямолинейно. Инвестиции в американскую недвигу - это очень специфическая тема, Ваш пост выше - это все равно, что сказать, что Солнце - желтое. Очень-очень много тонкостей и нюансов.Человек, ринувшийся покупать, особенно под АРЕНДУ, "не зная брода", легко может остаться и без дохода и без недвиги еще и с долгами. Там все совершенно не так как у нас.Хотя зарабатывать можно. Но не так прямолинейно.

Спасибо! Действительно, если рынок не знаком, английского на достаточном уровне не знаешь, в Штатах не бываешь, то это вариант не для такого человека.Чтоб получить ITIN нужно персонально подать заявление в каком-либо офисе IRS, не уверен, что это можно сделать через представителя. А даже если и можно, то все стоит денег.Я привел реальный кейс, в 2013 году был выбор между Киевом (где все знаешь) и попробовать Штаты. Человек выбрал Штаты, о чем не жалеет пока.Я могу вам один из ньансов указать, был момент, когда арендатор думал выехать, так стоимость восстановления квартиры до уровня - снова можно сдавать, была озвучена в 2 500 уе. Понятно, что у нас это было бы дешевле, а там все должно быть сертифицировано. И очень бы подкосило годовую доходность.Но в данном кейсе в сравнении с Киевом, доларовый доход был сохранен и даже немного вырос, а если бы человек что-то за 35 тыс уе купил бы в Киеве (что, кстати, можно было в 13 году купить в Киеве, чтобы сразу это можно было сдавать), сколько бы он потярял с 2013 года?