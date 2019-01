Додано: Суб 12 січ, 2019 13:30

change_pm написав: rjkz написав: change_pm написав: Суть инвестиции, вложение в недвижимость для сдачи американским нищебродам, за которых платит американское правительство.

Берем 2 бедрум квартирку в Огайо, возле Кливленда. Цена 34 900, заезжай и живи.

Сдается за 650 баксов в месяц. Обязательные расходы - 75 управление + 120 компаунд фии.

Чистый доход в месяц - 455 ye, 5 460 уе в год. Доходность - 15,6 %.



По факту, конечно чистая абсолютная и процентная доходность меньше, так как есть незапланированые расходы, но за последние 4 года сдачи одним и тем же арендаторам годовой чистый доход ниже 4 000 уе за год не опускался, что дает доходность 11,4 % годовых.



Купить и заплатить за недвижимость проблем нет, есть нюансы по налогам и подаче налоговой декларации, а также по получению ЮС налогового номера.



Лучше, чем в Украине или так же? Суть инвестиции, вложение в недвижимость для сдачи американским нищебродам, за которых платит американское правительство.Берем 2 бедрум квартирку в Огайо, возле Кливленда. Цена 34 900, заезжай и живи.Сдается за 650 баксов в месяц. Обязательные расходы - 75 управление + 120 компаунд фии.Чистый доход в месяц - 455 ye, 5 460 уе в год. Доходность - 15,6 %.По факту, конечно чистая абсолютная и процентная доходность меньше, так как есть незапланированые расходы, но за последние 4 года сдачи одним и тем же арендаторам годовой чистый доход ниже 4 000 уе за год не опускался, что дает доходность 11,4 % годовых.Купить и заплатить за недвижимость проблем нет, есть нюансы по налогам и подаче налоговой декларации, а также по получению ЮС налогового номера.Лучше, чем в Украине или так же?



Инвестиции в американскую недвигу - это очень специфическая тема, Ваш пост выше - это все равно, что сказать, что Солнце - желтое. Очень-очень много тонкостей и нюансов.

Человек, ринувшийся покупать, особенно под АРЕНДУ, "не зная брода", легко может остаться и без дохода и без недвиги еще и с долгами. Там все совершенно не так как у нас.

Хотя зарабатывать можно. Но не так прямолинейно. Инвестиции в американскую недвигу - это очень специфическая тема, Ваш пост выше - это все равно, что сказать, что Солнце - желтое. Очень-очень много тонкостей и нюансов.Человек, ринувшийся покупать, особенно под АРЕНДУ, "не зная брода", легко может остаться и без дохода и без недвиги еще и с долгами. Там все совершенно не так как у нас.Хотя зарабатывать можно. Но не так прямолинейно.



Спасибо! Действительно, если рынок не знаком, английского на достаточном уровне не знаешь, в Штатах не бываешь, то это вариант не для такого человека.



Чтоб получить ITIN нужно персонально подать заявление в каком-либо офисе IRS, не уверен, что это можно сделать через представителя. А даже если и можно, то все стоит денег.



Я привел реальный кейс, в 2013 году был выбор между Киевом (где все знаешь) и попробовать Штаты. Человек выбрал Штаты, о чем не жалеет пока.



Я могу вам один из ньансов указать, был момент, когда арендатор думал выехать, так стоимость восстановления квартиры до уровня - снова можно сдавать, была озвучена в 2 500 уе. Понятно, что у нас это было бы дешевле, а там все должно быть сертифицировано. И очень бы подкосило годовую доходность.



Но в данном кейсе в сравнении с Киевом, доларовый доход был сохранен и даже немного вырос, а если бы человек что-то за 35 тыс уе купил бы в Киеве (что, кстати, можно было в 13 году купить в Киеве, чтобы сразу это можно было сдавать), сколько бы он потярял с 2013 года? Спасибо! Действительно, если рынок не знаком, английского на достаточном уровне не знаешь, в Штатах не бываешь, то это вариант не для такого человека.Чтоб получить ITIN нужно персонально подать заявление в каком-либо офисе IRS, не уверен, что это можно сделать через представителя. А даже если и можно, то все стоит денег.Я привел реальный кейс, в 2013 году был выбор между Киевом (где все знаешь) и попробовать Штаты. Человек выбрал Штаты, о чем не жалеет пока.Я могу вам один из ньансов указать, был момент, когда арендатор думал выехать, так стоимость восстановления квартиры до уровня - снова можно сдавать, была озвучена в 2 500 уе. Понятно, что у нас это было бы дешевле, а там все должно быть сертифицировано. И очень бы подкосило годовую доходность.Но в данном кейсе в сравнении с Киевом, доларовый доход был сохранен и даже немного вырос, а если бы человек что-то за 35 тыс уе купил бы в Киеве (что, кстати, можно было в 13 году купить в Киеве, чтобы сразу это можно было сдавать), сколько бы он потярял с 2013 года?

Там масса нюансов помимо простой арифметики.Начиная с property tax, невозможности принудительного выселения арендатора кроме как по решению суда (если арендатор упрется), суд может занять от 3-х до 6 месяцев и с момента подачи в суд аренда начисляться не будет, целесообразности покупки на LLC и тп.Кроме того, каждый чих надо делать в сдаваемой недвиге или самому или нанимать супера. То есть надо или там жить (что подразумевает наличие визы отличной от В1/В2 или нести вполне некислые расходы по управлению и мейнтенс).Но, повторюсь, тема вполне рабочая, если в ней владеть ВСЕМИ нюансами. Это не Киев, где можно купить абы что и сдавать за все равно сколько не рискуя правом собственности. Там легко можно можно оказаться в foreclosure, даже если недвига не в mortgage, все зарегулировано, за нарушения codes - штрафы, различные fee, taxes, которые нельзя неплатить в не зависимости - есть property income or not.Сама недвига, на 90% - деревянная. А это подразумевает в какой-то момент больших расходов на ремонт. А это там ну ООООЧЧЧЕЕЕНЬ дорого.Давайте Вы возьмете свои цифры дохода и сопоставите со следующим:У моих знакомых есть небольшой дом в пригороде НЙ, в НДж. За него в год они платят только property tax $11 000, купили его лет эдак 20+ назад в ипотеку и постепенно делают ремонт все еще. Там есть такое явление когда приезжают люди из не очень богатых стран по турвизам и делают разную работу за кэш, и местным это намного дешевле, чем нанимать хэндименов или контракторов. Так вот, сделали моим знакомым ребята из Восточной Европы встроенный книжный шкаф (2 распашные дверцы, даревянный каркас, внизу фанерная филенка, сверху стекло. Вскрыт темной морилкой и лаком. Внутри обшит фанерой и фанерные-же полки. Высота - метра 2, ширина около 80 см. глубина сантиметров 40) - $4 000. Предельно простой но аккуратный. Мои знакомые счастливы - так ДЕШЕВО обошелся.И как такие расценки соотносятся с доходом Вашего друга?Там, конечно, здорово, что сдается все ТОЛЬКО с кухонной мебелью и техникой. Но поживет там неадекват, угробивший хату, ну выселят его через полгода, ну получит даже он от правительства по 8-й программе 67% от ценника. Но ремонт у него затянет весь годовой доход. А остальные расходы? В итоге, в данном случае, человек должен жить поблизости и САМ все делать. В США любая недвига должна приносить МИНИМУМ $12 000 в год, оформленная на LLC (экономия на налогах за счет списания расходов, но это администрирование и отчетность, а это еще расходы на бухгалтера, если сам не в совершенстве владеешь американской бухгалтерией).ЗЫ: Если-бы Ваш товарищ купил в 2013-м в Киеве за 35 куе, то он ничего-бы не потерял. Нов 2013-м НИЧЕГО еще нельзя было купить за 35 КУЕ. В 2015-м - можно было. Предположим, что он таки купил за 35 в 2013-м. 5 лет по минимуму 250 уе в месяц принесли-бы ему 15 куе (на самом деле - больше). Сейчас работающую квартиру в аренде за 35-же продать более чем реально даже в старом фонде. Итого имеем 35 куе - стоимость объекта и 15 куе дохода, который традиционно у нас безналоговый. Но вот, если Ваш товарищ - налоговый резидент США, то ему придется заплатить налог от дохода, полученного в любой точке Земного шара. И очень не рекомендуется что-то скрывать от дяди Сэма.“Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” (B. Franklin)