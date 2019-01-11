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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 12 січ, 2019 16:38
to rjkz
Товарищ - налоговый резидент США только в части дохода полученного в Штатах, ни паспорта, ни грин карт не имеет.
В Киеве в 13 году ничего за 35 тысяч купить было нельзя, правильно упомянули. 35 тысяч были на счету закордоном и хотелось, чтобы они не под 1% лежали, а что-то генерили.
Я говорил, что годовая аренда 7 800, а на счет за год падает около 4 000, т.е. практически в два раза меньше, но это все-равно нормальная доходность, учитывая покупную цену.
В принципе, в таком виде, единичный обьект в Штатах - это баловство, и либо нужно мультиплицировать в Штатах или оставить, как есть и искать возможности выхода.
Но мне этот кейс интересен том, что мне хочется построить глобальную сеть недорогой недвижимости, которая без особого (ежемесячного) личного участия генерила бы тысяч 50-60 в год и я бы мог на пенсию выйти лет за 10, и где-нибудь в Средиземноморье наслаждаться местным климатом.
Я тоже в свое время думал поступить, как приятель и даже сейчас есть возможность купить недорогую квартиру в Огайо и получать доход.
Так как многие видят риски вложения всех яйц в одну корзину, я имею ввиду Киев, то было бы неплохо тут обсуждать варианты, как ПРАВИЛЬНО диверсифицироваться и куда.
У меня сейчас есть вариант вложения в гостиничный номер в Варшаве, доходность около 8%. Вот думаю, порог входа великоват, около 400 тыс злотых и больше.
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change_pm
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Додано: Суб 12 січ, 2019 21:17
Цитата из - Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
Понравилось, что zРадио написал:
Это другое - это составные части себестоимости, не связанные напрямую со стоимостью капитала. Лишь опосредованно - если ты владеешь недвижимостью в Украине, то тебе нужно как можно быстрее вернуть вложения, потому что каждый год/месяц/неделя могут стать последними, если ее рейдернут менты, или снаряд русского мира разрушит, или радикалы устроят там штаб сопротивления беркуту...
Вот это основное для этой ветки:
А если у тебя недвижимость где-нибудь в Великобритании, ты можешь без нервов откладывать арендные платежи себе на пенсию...
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change_pm
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Додано: Суб 12 січ, 2019 22:17
change_pm написав:
to rjkz
Товарищ - налоговый резидент США только в части дохода полученного в Штатах, ни паспорта, ни грин карт не имеет.
В Киеве в 13 году ничего за 35 тысяч купить было нельзя, правильно упомянули. 35 тысяч были на счету закордоном и хотелось, чтобы они не под 1% лежали, а что-то генерили.
Я говорил, что годовая аренда 7 800, а на счет за год падает около 4 000, т.е. практически в два раза меньше, но это все-равно нормальная доходность, учитывая покупную цену.
В принципе, в таком виде, единичный обьект в Штатах - это баловство, и либо нужно мультиплицировать в Штатах или оставить, как есть и искать возможности выхода.
Но мне этот кейс интересен том, что мне хочется построить глобальную сеть недорогой недвижимости, которая без особого (ежемесячного) личного участия генерила бы тысяч 50-60 в год и я бы мог на пенсию выйти лет за 10, и где-нибудь в Средиземноморье наслаждаться местным климатом.
Я тоже в свое время думал поступить, как приятель и даже сейчас есть возможность купить недорогую квартиру в Огайо и получать доход.
Так как многие видят риски вложения всех яйц в одну корзину, я имею ввиду Киев, то было бы неплохо тут обсуждать варианты, как ПРАВИЛЬНО диверсифицироваться и куда.
У меня сейчас есть вариант вложения в гостиничный номер в Варшаве, доходность около 8%. Вот думаю, порог входа великоват, около 400 тыс злотых и больше.
Давайте так, для арендного бизнеса в США, именно бизнеса, надо иметь LLC (можно не быть резидентом, но надо как минимум приехать, чтобы открыть), и минимум 10 юнитов (такое количество оправдает расходы на управление и администрирование).
Лучше там находиться, чтобы покупать, а не вслепую. Я не знаю, на каких основаниях Ваш товарищ там находится столько лет без гринки и гражданства, но по турвизе Вы имеете право находиться не более 180 дней в году, причем после 3-х месяцев непрерывного пребывания при приезде в следующий раз у миграционного офицера в пункте прибытия возникнут вопросы, а в худшем случае - аннулирование визы и депортация.
Диверсификация -вещь хорошая, но надо иметь очень большим капиталом, чтобы позволить себе отдать управление другим людям. Отсюда мораль - лучше иметь недвижимость в пределах досягаемости. Это мое мнение, многие так не считают.
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rjkz
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:05
change_pm написав:
to rjkz
и где-нибудь в Средиземноморье наслаждаться местным климатом.
Почему-бы и не купить там?
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rjkz
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