Додано: Суб 12 січ, 2019 16:38

to rjkz



Товарищ - налоговый резидент США только в части дохода полученного в Штатах, ни паспорта, ни грин карт не имеет.



В Киеве в 13 году ничего за 35 тысяч купить было нельзя, правильно упомянули. 35 тысяч были на счету закордоном и хотелось, чтобы они не под 1% лежали, а что-то генерили.



Я говорил, что годовая аренда 7 800, а на счет за год падает около 4 000, т.е. практически в два раза меньше, но это все-равно нормальная доходность, учитывая покупную цену.



В принципе, в таком виде, единичный обьект в Штатах - это баловство, и либо нужно мультиплицировать в Штатах или оставить, как есть и искать возможности выхода.



Но мне этот кейс интересен том, что мне хочется построить глобальную сеть недорогой недвижимости, которая без особого (ежемесячного) личного участия генерила бы тысяч 50-60 в год и я бы мог на пенсию выйти лет за 10, и где-нибудь в Средиземноморье наслаждаться местным климатом.



Я тоже в свое время думал поступить, как приятель и даже сейчас есть возможность купить недорогую квартиру в Огайо и получать доход.



Так как многие видят риски вложения всех яйц в одну корзину, я имею ввиду Киев, то было бы неплохо тут обсуждать варианты, как ПРАВИЛЬНО диверсифицироваться и куда.



У меня сейчас есть вариант вложения в гостиничный номер в Варшаве, доходность около 8%. Вот думаю, порог входа великоват, около 400 тыс злотых и больше.