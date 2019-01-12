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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 12 січ, 2019 16:38
to rjkz
Товарищ - налоговый резидент США только в части дохода полученного в Штатах, ни паспорта, ни грин карт не имеет.
В Киеве в 13 году ничего за 35 тысяч купить было нельзя, правильно упомянули. 35 тысяч были на счету закордоном и хотелось, чтобы они не под 1% лежали, а что-то генерили.
Я говорил, что годовая аренда 7 800, а на счет за год падает около 4 000, т.е. практически в два раза меньше, но это все-равно нормальная доходность, учитывая покупную цену.
В принципе, в таком виде, единичный обьект в Штатах - это баловство, и либо нужно мультиплицировать в Штатах или оставить, как есть и искать возможности выхода.
Но мне этот кейс интересен том, что мне хочется построить глобальную сеть недорогой недвижимости, которая без особого (ежемесячного) личного участия генерила бы тысяч 50-60 в год и я бы мог на пенсию выйти лет за 10, и где-нибудь в Средиземноморье наслаждаться местным климатом.
Я тоже в свое время думал поступить, как приятель и даже сейчас есть возможность купить недорогую квартиру в Огайо и получать доход.
Так как многие видят риски вложения всех яйц в одну корзину, я имею ввиду Киев, то было бы неплохо тут обсуждать варианты, как ПРАВИЛЬНО диверсифицироваться и куда.
У меня сейчас есть вариант вложения в гостиничный номер в Варшаве, доходность около 8%. Вот думаю, порог входа великоват, около 400 тыс злотых и больше.
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change_pm
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Додано: Суб 12 січ, 2019 21:17
Цитата из - Індекс Біг Мака: гривна виявилася однією з найбільш...
Понравилось, что zРадио написал:
Это другое - это составные части себестоимости, не связанные напрямую со стоимостью капитала. Лишь опосредованно - если ты владеешь недвижимостью в Украине, то тебе нужно как можно быстрее вернуть вложения, потому что каждый год/месяц/неделя могут стать последними, если ее рейдернут менты, или снаряд русского мира разрушит, или радикалы устроят там штаб сопротивления беркуту...
Вот это основное для этой ветки:
А если у тебя недвижимость где-нибудь в Великобритании, ты можешь без нервов откладывать арендные платежи себе на пенсию...
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change_pm
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Додано: Суб 12 січ, 2019 22:17
change_pm написав:
to rjkz
Товарищ - налоговый резидент США только в части дохода полученного в Штатах, ни паспорта, ни грин карт не имеет.
В Киеве в 13 году ничего за 35 тысяч купить было нельзя, правильно упомянули. 35 тысяч были на счету закордоном и хотелось, чтобы они не под 1% лежали, а что-то генерили.
Я говорил, что годовая аренда 7 800, а на счет за год падает около 4 000, т.е. практически в два раза меньше, но это все-равно нормальная доходность, учитывая покупную цену.
В принципе, в таком виде, единичный обьект в Штатах - это баловство, и либо нужно мультиплицировать в Штатах или оставить, как есть и искать возможности выхода.
Но мне этот кейс интересен том, что мне хочется построить глобальную сеть недорогой недвижимости, которая без особого (ежемесячного) личного участия генерила бы тысяч 50-60 в год и я бы мог на пенсию выйти лет за 10, и где-нибудь в Средиземноморье наслаждаться местным климатом.
Я тоже в свое время думал поступить, как приятель и даже сейчас есть возможность купить недорогую квартиру в Огайо и получать доход.
Так как многие видят риски вложения всех яйц в одну корзину, я имею ввиду Киев, то было бы неплохо тут обсуждать варианты, как ПРАВИЛЬНО диверсифицироваться и куда.
У меня сейчас есть вариант вложения в гостиничный номер в Варшаве, доходность около 8%. Вот думаю, порог входа великоват, около 400 тыс злотых и больше.
Давайте так, для арендного бизнеса в США, именно бизнеса, надо иметь LLC (можно не быть резидентом, но надо как минимум приехать, чтобы открыть), и минимум 10 юнитов (такое количество оправдает расходы на управление и администрирование).
Лучше там находиться, чтобы покупать, а не вслепую. Я не знаю, на каких основаниях Ваш товарищ там находится столько лет без гринки и гражданства, но по турвизе Вы имеете право находиться не более 180 дней в году, причем после 3-х месяцев непрерывного пребывания при приезде в следующий раз у миграционного офицера в пункте прибытия возникнут вопросы, а в худшем случае - аннулирование визы и депортация.
Диверсификация -вещь хорошая, но надо иметь очень большим капиталом, чтобы позволить себе отдать управление другим людям. Отсюда мораль - лучше иметь недвижимость в пределах досягаемости. Это мое мнение, многие так не считают.
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rjkz
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:05
change_pm написав:
to rjkz
и где-нибудь в Средиземноморье наслаждаться местным климатом.
Почему-бы и не купить там?
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rjkz
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:33
Вышлите им запрос через сайт и получите оферту для конкретной квартиры.
В том районе не бывал, разве что из окна проездом видел. Вроде как почти центр, но ЖД под окнами и изолированность от остальных домов немного напрягают. Хотя цивилизация и близко. Для себя не взял бы, но центр моих интересов расположен в другой части города. А для работающих/учащихся поблизости может и зайдет.
Могу порекомендовать район Ruczaj (улицы Karola Bunscha, Grota Roweckiego, Kobierzyńska и прилегающие к ним). Очень динамично развивающийся район с хорошей инфраструктурой, один из самых лучших в городе (и самых дорогих).
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:59
change_pm В целом по Кракову цены сейчас выросли и продолжают расти. Сейчас в среднем застройщики хотят где-то 7000-8000 тыс. злотых за метр (курс доллара 3,75). Эконом на окраине от 5500 (хотя даже краковский эконом вполне пригоден для жизни). Спрос пока большой, народ ищет альтернативу депозитам со смешной доходностью, банки раздают кредиты под такие же смешные проценты. Но, имхо, рынок уже перегревается. Так что подумайте, может, сейчас и не самое лучшее время для инвестиции. С другой стороны, город растет, приезжает много людей, работы валом.
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