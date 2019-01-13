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Gastarbaiter написав:Могу порекомендовать район Ruczaj (улицы Karola Bunscha, Grota Roweckiego, Kobierzyńska и прилегающие к ним). Очень динамично развивающийся район с хорошей инфраструктурой, один из самых лучших в городе (и самых дорогих).
Мне такой район был бы интересен, где в пешей доступности Бедронка и Лидл, больничка и бассейн. А также пешком минут за 20 можно добраться в центр и к вокзалам.