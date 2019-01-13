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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:20

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:Могу порекомендовать район Ruczaj (улицы Karola Bunscha, Grota Roweckiego, Kobierzyńska и прилегающие к ним). Очень динамично развивающийся район с хорошей инфраструктурой, один из самых лучших в городе (и самых дорогих).


Мне такой район был бы интересен, где в пешей доступности Бедронка и Лидл, больничка и бассейн. А также пешком минут за 20 можно добраться в центр и к вокзалам.

Есть такой в Кракове?

Район, который я назвал, там все есть. До центра только не 20, а 40 минут пешком. Хотя, зачем нужна привязка к центру - не знаю. Бываю там от силы раз-два в месяц.
Навскидку вот парочка инвестиций:
http://bellacasakrakow.pl/
http://kobierzynska59.pl/

А вообще, в том районе очень много строят. Наверное, пару десятков различных проектов точно есть сейчас в продаже.
Gastarbaiter
 
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