Додано: Вів 15 січ, 2019 14:06

rjkz написав: change_pm написав:



Потому что пока не понятно, где это где-нибудь. Присматривался одно время к Кипру, потом к Черногории. Результат пока нет, все присматриваюсь. Потому что пока не понятно, где это где-нибудь. Присматривался одно время к Кипру, потом к Черногории. Результат пока нет, все присматриваюсь.

Мексика?Дешево, тепло и море-акиян. А недвигу в США - Флорида или Калифорния (на что денег хватит).[/quote]Возможно, я сейчас об этом совсем не думаю. Мексика - ок, но нужно знать испанский. А если знать испанский, зачем Мексика, если есть Испания, или Аргентина, или Уругвай?Не знаю, какие у вышеназванных стран иммигр. програмы для пенсов и на незнакомом языке сложно это все искать. Но вот, есть например, иммигр. програма в Малайзии для пенсов с масой плюшек, и все знают английский.Тут глобально один из ключевых моментов в инвестициях заграницей - это налогообложение.В ЕС и ЮК можно воспользоваться законной налоговой политикой вышеназванных стран, и иметь около 20-22 тыс долларов без оплаты налогов при инвестициях в ЮК и, например, в Германию. Эти страны не обкладывают налогом доходы меньше 8 или 10 тысяч местных денег.Вопрос в том, где эти деньги будут аккумулироваться? Если в Украине, то инвестор попадает на 19,5 % налога, как физ лицо. И если пока временно можно требование укр.законодательства обойти, так же как делают сдающие квартиры в Украине, то как только заработает автоматический обмен банковской информацией, то все, приплыли. Даже не представляю всех последствий.Большинство стран, куда можно было бы поехать погреть косточки на пенсии, тоже будеть облагать эти доходы налогом. Одна из самых низких ставок в Черногории, но сама страна...не ахти.Поэтому в варианте с Мексикой и Штатами, мне кажется уже лучше вкладывать в Штаты, пробивать инвесторскую визу и жить в Штатах.