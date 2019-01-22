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Gastarbaiter написав:Могу порекомендовать район Ruczaj (улицы Karola Bunscha, Grota Roweckiego, Kobierzyńska и прилегающие к ним). Очень динамично развивающийся район с хорошей инфраструктурой, один из самых лучших в городе (и самых дорогих).
Мне такой район был бы интересен, где в пешей доступности Бедронка и Лидл, больничка и бассейн. А также пешком минут за 20 можно добраться в центр и к вокзалам.
Потому что пока не понятно, где это где-нибудь. Присматривался одно время к Кипру, потом к Черногории. Результат пока нет, все присматриваюсь.
Мексика? Дешево, тепло и море-акиян. А недвигу в США - Флорида или Калифорния (на что денег хватит).[/quote]
Возможно, я сейчас об этом совсем не думаю. Мексика - ок, но нужно знать испанский. А если знать испанский, зачем Мексика, если есть Испания, или Аргентина, или Уругвай?
Не знаю, какие у вышеназванных стран иммигр. програмы для пенсов и на незнакомом языке сложно это все искать. Но вот, есть например, иммигр. програма в Малайзии для пенсов с масой плюшек, и все знают английский.
Тут глобально один из ключевых моментов в инвестициях заграницей - это налогообложение. В ЕС и ЮК можно воспользоваться законной налоговой политикой вышеназванных стран, и иметь около 20-22 тыс долларов без оплаты налогов при инвестициях в ЮК и, например, в Германию. Эти страны не обкладывают налогом доходы меньше 8 или 10 тысяч местных денег.
Вопрос в том, где эти деньги будут аккумулироваться? Если в Украине, то инвестор попадает на 19,5 % налога, как физ лицо. И если пока временно можно требование укр.законодательства обойти, так же как делают, сдающие квартиры в Украине, то как только заработает автоматический обмен банковской информацией, то все, приплыли. Даже не представляю всех последствий.
Большинство стран, куда можно было бы поехать погреть косточки на пенсии, тоже будеть облагать эти доходы налогом. Одна из самых низких ставок в Черногории, но сама страна...не ахти.
Поэтому в варианте с Мексикой и Штатами, мне кажется уже лучше вкладывать в Штаты, пробивать инвесторскую визу и жить в Штатах.
Кстати, еще один из моментов, которого я пока не касался - это наследование.
В каждой из стран законы о наследовании разные и всегда стоит заморочиться, чтобы их изучить. Это если вам есть кому что-то оставлять.
Более-менее нормальные законы в Штатах и ЮК, но обязательно нужна консультация юриста и завещание.
Если я не ошибаюсь, то самая сложная ситуация с наследованием в Арабских эмиратах. Многие наши соотечественники имеют там недвижимость, но вряд ли имеют представление, что с доказательством прав наследования там очень непростая ситуация. Я давно вникал в эту тему, и сейчас не располагаю обширными знаниями по ОАЭ. Так что, если посетителям есть что сказать, буду рад прочитать.
Мне вот вывод в статье нелогичен: По словам Майлза Шипсайда, коммерческого директора Rightmove, в этом году не было никаких признаков увеличения активности по покупке недвижимости для сдачи аренду, а это означает, что арендная плата, по всей видимости, продолжит расти.
Но вообще, Лондон очень дорогой и низкодохолный, т.е. там вполне нормально иметь квартиру стоимость 500-700 тыс и получать от нее 4-5% годовых.
В тоже время недвижимость в Ливерпуле или Манчестере может приность 7-8% годовых. И к тому же иметь больший потенциал роста стоимости.
Комплекс - Promenady Wroclawskie, новый р-н на набережной реки Одра, занимает 15 Га.
График платежей: (оплата в злотых, расчёт в евро приведён для более привычного восприятия стоимости, средний курс 4,3 зл. за 1 евро) - 21 тыс. евро при покупке, продавцу, налог, нотариус, переводчик - 27 тыс. евро в июле 2019г девелоперу - 8,375 тыс. евро в октябре 2019г. девелоперу, нотариусу, за изменение в рееестры недвижимости Возможно заказать ремонт у девелопера либо в агенстве, где также можно заказать мебелирование "под ключ". Примерные затраты на оборудование квартиры, что б сдавать в аренду - около 9,5-10 тыс. евро. Итого все-все затраты на объект максимум составят около 66 375 евро. Арендная ставка около 400 евро в мес. + коммунальные. Доходность от аренды: 400 * 12 : 66 375 * 100% = 7,23% годовых Доходность от аренды с учётом затрат на управляющую компанию 10% 400-10% * 12 : 66 375 * 100% = 6,5% годовых Но главное в этой квартире - обоснованный объективный потенциал роста цены. Через 2 года, после того как район полностью построиться, можно расчитывать на перепродажу такой квартиры по 2800 евро за 1м2, т.е. за 81,5 тыс. евро, это на 22,3% дороже суммы всех вложений. Т.е. общая доходность вложений (с учётом затрат на управляющую компанию) будет минимум 22,3% + (6,5% * 1,5 года) = 32% за 2 года, что даёт общую доходность 16% годовых.
Что скажете? Мне кажется не очень, если стратегия держать, т.к. получается низкая текущая доходность.
change_pm написав:Дернул расчеты у агенства недвижимости Вроцлав.
Комплекс - Promenady Wroclawskie, новый р-н на набережной реки Одра, занимает 15 Га.
График платежей: (оплата в злотых, расчёт в евро приведён для более привычного восприятия стоимости, средний курс 4,3 зл. за 1 евро) - 21 тыс. евро при покупке, продавцу, налог, нотариус, переводчик - 27 тыс. евро в июле 2019г девелоперу - 8,375 тыс. евро в октябре 2019г. девелоперу, нотариусу, за изменение в рееестры недвижимости Возможно заказать ремонт у девелопера либо в агенстве, где также можно заказать мебелирование "под ключ". Примерные затраты на оборудование квартиры, что б сдавать в аренду - около 9,5-10 тыс. евро. Итого все-все затраты на объект максимум составят около 66 375 евро. Арендная ставка около 400 евро в мес. + коммунальные. Доходность от аренды: 400 * 12 : 66 375 * 100% = 7,23% годовых Доходность от аренды с учётом затрат на управляющую компанию 10% 400-10% * 12 : 66 375 * 100% = 6,5% годовых Но главное в этой квартире - обоснованный объективный потенциал роста цены. Через 2 года, после того как район полностью построиться, можно расчитывать на перепродажу такой квартиры по 2800 евро за 1м2, т.е. за 81,5 тыс. евро, это на 22,3% дороже суммы всех вложений. Т.е. общая доходность вложений (с учётом затрат на управляющую компанию) будет минимум 22,3% + (6,5% * 1,5 года) = 32% за 2 года, что даёт общую доходность 16% годовых.
Что скажете? Мне кажется не очень, если стратегия держать, т.к. получается низкая текущая доходность.
1. Вы забыли учесть налог с доходов 2. Даже с учетом вида на реку, 2800 евро за такие ипеня в обозримом будущем не будет. Не, ну может речь идет о видовом пентхаусе, вы уточните. А если это обычная квартира, то больше 7000-7500 зл/м.кв. я бы не ожидал. Ну в лучшем случае 8000.