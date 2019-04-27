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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 12:51

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:И какой вам девелопер до вподоби? Я начал с несколькими общаться и вижу, что вроде только Атал предлагает купить услугу ремонта. Все как на родине: купи голые стены и приведи их в порядок :)

Я смотрю что-то центральнее, так там ценник, помоему, отрос поболее чем 18%. Уже практически 12 тыс за метр. И осталось всего ничего из квартир.

Мы смотрим то, на что хватит денег при требуемом метраже. Это, к сожалению, только окраины. Хотя, я к центру и не привязан. Мне бы наоборот, возле работы.
Атал, вроде, нормальный застройщик.
А почему центральнее? Там ROI лучше?


Центральнее по причинам того, что это центр. Ценник там летит в космос. Можно сдавать посуточно, если самому не жить. Если жить самому, то не привязан к месту работы, в какую сторону захотел, в такую из центра легко добрался.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 13:42

  change_pm написав:Центральнее по причинам того, что это центр. Ценник там летит в космос. Можно сдавать посуточно, если самому не жить. Если жить самому, то не привязан к месту работы, в какую сторону захотел, в такую из центра легко добрался.

На посуточную однозначно центр. А вот на долгосрок я бы смотрел на окраины. На самом деле очень много офисных центров сконцентрировано на окраинах. Компании постоянно расширяются, набирают новых людей из других городов и стран. Спрос на 1-2к. стабильно высокий. Из моих коллег, кто снимает - в основном все в радиусе 2-3 остановок от офиса. Ценник точно так же стремится вверх. В то же время понятие "окраина" для Кракова достаточно условное. Практически отовсюду можно до центра доехать за 15-20 минут на общественном транспорте или дойти пешком за час. А вот пробки намного меньше. Разумеется, речь не о "вкусных" локациях на берегу Вислы с видом на Вавель. Тут альтернативы нет.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Как вы подбираете варианты квартир, застройщиков - находясь в этих городах или через инет?

Как думаете, какой город более перспетивен в плане развития и комфорта для жизни - Краков или Вроцлав?

Спасибо!

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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:47

Дуже важко порівняти. Краків це туристична столиця,Вроцлав розвиваючий і перспективний.
Особисто за Вроцлав,багато там прожив,ніколи не кидали на гроші,культура ближче до німецької.
Тут гляньте все є:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-o ... 56787.html
https://www.morizon.pl/blog/srednie-cen ... ku-2019-r/


  5396669 написав:Как вы подбираете варианты квартир, застройщиков - находясь в этих городах или через инет?

Как думаете, какой город более перспетивен в плане развития и комфорта для жизни - Краков или Вроцлав?

Спасибо!

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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 19:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ethereum написав:Дуже важко порівняти. Краків це туристична столиця,Вроцлав розвиваючий і перспективний.
Особисто за Вроцлав,багато там прожив,ніколи не кидали на гроші,культура ближче до німецької.
Тут гляньте все є:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-o ... 56787.html
https://www.morizon.pl/blog/srednie-cen ... ku-2019-r/


  5396669 написав:Как вы подбираете варианты квартир, застройщиков - находясь в этих городах или через инет?

Как думаете, какой город более перспетивен в плане развития и комфорта для жизни - Краков или Вроцлав?

Спасибо!

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Где лучше искать варианты? Какие площадки типа нашего ОЛХ?
Или без риелтора не обойтись?

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