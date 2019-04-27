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change_pm написав:И какой вам девелопер до вподоби? Я начал с несколькими общаться и вижу, что вроде только Атал предлагает купить услугу ремонта. Все как на родине: купи голые стены и приведи их в порядок
Я смотрю что-то центральнее, так там ценник, помоему, отрос поболее чем 18%. Уже практически 12 тыс за метр. И осталось всего ничего из квартир.
Мы смотрим то, на что хватит денег при требуемом метраже. Это, к сожалению, только окраины. Хотя, я к центру и не привязан. Мне бы наоборот, возле работы. Атал, вроде, нормальный застройщик. А почему центральнее? Там ROI лучше?
Центральнее по причинам того, что это центр. Ценник там летит в космос. Можно сдавать посуточно, если самому не жить. Если жить самому, то не привязан к месту работы, в какую сторону захотел, в такую из центра легко добрался.
change_pm написав:Центральнее по причинам того, что это центр. Ценник там летит в космос. Можно сдавать посуточно, если самому не жить. Если жить самому, то не привязан к месту работы, в какую сторону захотел, в такую из центра легко добрался.
На посуточную однозначно центр. А вот на долгосрок я бы смотрел на окраины. На самом деле очень много офисных центров сконцентрировано на окраинах. Компании постоянно расширяются, набирают новых людей из других городов и стран. Спрос на 1-2к. стабильно высокий. Из моих коллег, кто снимает - в основном все в радиусе 2-3 остановок от офиса. Ценник точно так же стремится вверх. В то же время понятие "окраина" для Кракова достаточно условное. Практически отовсюду можно до центра доехать за 15-20 минут на общественном транспорте или дойти пешком за час. А вот пробки намного меньше. Разумеется, речь не о "вкусных" локациях на берегу Вислы с видом на Вавель. Тут альтернативы нет.