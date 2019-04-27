Додано: Пон 01 кві, 2019 13:42

change_pm написав: Центральнее по причинам того, что это центр. Ценник там летит в космос. Можно сдавать посуточно, если самому не жить. Если жить самому, то не привязан к месту работы, в какую сторону захотел, в такую из центра легко добрался. Центральнее по причинам того, что это центр. Ценник там летит в космос. Можно сдавать посуточно, если самому не жить. Если жить самому, то не привязан к месту работы, в какую сторону захотел, в такую из центра легко добрался.

На посуточную однозначно центр. А вот на долгосрок я бы смотрел на окраины. На самом деле очень много офисных центров сконцентрировано на окраинах. Компании постоянно расширяются, набирают новых людей из других городов и стран. Спрос на 1-2к. стабильно высокий. Из моих коллег, кто снимает - в основном все в радиусе 2-3 остановок от офиса. Ценник точно так же стремится вверх. В то же время понятие "окраина" для Кракова достаточно условное. Практически отовсюду можно до центра доехать за 15-20 минут на общественном транспорте или дойти пешком за час. А вот пробки намного меньше. Разумеется, речь не о "вкусных" локациях на берегу Вислы с видом на Вавель. Тут альтернативы нет.