Додано: Пон 29 кві, 2019 10:58

5396669 написав: Как вы подбираете варианты квартир, застройщиков - находясь в этих городах или через инет?



Как думаете, какой город более перспетивен в плане развития и комфорта для жизни - Краков или Вроцлав?



Спасибо!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk Как вы подбираете варианты квартир, застройщиков - находясь в этих городах или через инет?Как думаете, какой город более перспетивен в плане развития и комфорта для жизни - Краков или Вроцлав?Спасибо!Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Новостройки в Кракове я смотрю на сайте:Если вторичка, то на, хотя там и новострои тоже есть.В Польше сейчас интересная ситуация, что можно свежую вторичку с ремонтом купить дешевле, чем в новой очереди от того же зайстройщика. Только нужно всю сумму иметь сразу.А также интересная ситуация, в отличии от Украины, что практически нет квартир в строящихся домах, все выкуплено. Переуступок практически тоже нет. Если что и есть, то большие площади по меркам Польши - 60-120 метров, или неликвид (или их комбинация).Поэтому рекомендация такая, определитесь с районом города и городом, а потом уже смотрите на свой бюджет и что там есть в наличии.Например, я решил брать в центре Кракова, зарезервировал квартиру, если не передумаю, то в начале мая подпишу договор. В наличии из 220 квартир осталось штук 6, из них 90 % неликвид (или первый этаж, или вид в бетоную стену). Сдача через год.Тут реально нужно руку на пульсе держать, проекты в Польше маленькие и хорошие квартиры реально разлетаются в течении пары дней, а может еще даже на пресейле.