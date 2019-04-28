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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:16

  change_pm написав:Центр не пугает?
Центр мне интересен, т.к. я в Кракове не живу, и ездить по околицам что-то выбирать не вижу смысла, центр можно или посуточно сдавать, или если самому жить, то в любой бизнес-центр любого направления добраться по работе.

Центр Кракова - это как центр Львова. Весело провести выходные, но жить там постоянно - ну его нафиг. Хотя, честно говоря, слабо себе представляю, где там в центре новострой может быть. Видимо, это уже таки не совсем центр.
ПС. Ездить по центру на авто в будний день - боль и страдание. Один раз попробовал, больше никакого желания нет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:34

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Центр не пугает?
Центр мне интересен, т.к. я в Кракове не живу, и ездить по околицам что-то выбирать не вижу смысла, центр можно или посуточно сдавать, или если самому жить, то в любой бизнес-центр любого направления добраться по работе.

Центр Кракова - это как центр Львова. Весело провести выходные, но жить там постоянно - ну его нафиг. Хотя, честно говоря, слабо себе представляю, где там в центре новострой может быть. Видимо, это уже таки не совсем центр.
ПС. Ездить по центру на авто в будний день - боль и страдание. Один раз попробовал, больше никакого желания нет.


Сколько людей, столько и мнений. Я предпочитаю пешком и скоростые трамваи :)
В Кракове (на расстоянии 1 км от Рынка) есть улице Раковицкая, вот там и есть новострои. Рядом универ, тихие соседи и новый бизнес-центр - Юнити центр.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Не узнавали как оплата осуществляется?
Как реагируют на кеш? Или только банковский перевод?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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