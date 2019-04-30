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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:16
change_pm написав:Центр не пугает?
Центр мне интересен, т.к. я в Кракове не живу, и ездить по околицам что-то выбирать не вижу смысла, центр можно или посуточно сдавать, или если самому жить, то в любой бизнес-центр любого направления добраться по работе.
Центр Кракова - это как центр Львова. Весело провести выходные, но жить там постоянно - ну его нафиг. Хотя, честно говоря, слабо себе представляю, где там в центре новострой может быть. Видимо, это уже таки не совсем центр.
ПС. Ездить по центру на авто в будний день - боль и страдание. Один раз попробовал, больше никакого желания нет.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:34
Gastarbaiter написав: change_pm написав:Центр не пугает?
Центр мне интересен, т.к. я в Кракове не живу, и ездить по околицам что-то выбирать не вижу смысла, центр можно или посуточно сдавать, или если самому жить, то в любой бизнес-центр любого направления добраться по работе.
Центр Кракова - это как центр Львова. Весело провести выходные, но жить там постоянно - ну его нафиг. Хотя, честно говоря, слабо себе представляю, где там в центре новострой может быть. Видимо, это уже таки не совсем центр.
ПС. Ездить по центру на авто в будний день - боль и страдание. Один раз попробовал, больше никакого желания нет.
Сколько людей, столько и мнений. Я предпочитаю пешком и скоростые трамваи
В Кракове (на расстоянии 1 км от Рынка) есть улице Раковицкая, вот там и есть новострои. Рядом универ, тихие соседи и новый бизнес-центр - Юнити центр.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:37
Не узнавали как оплата осуществляется?
Как реагируют на кеш? Или только банковский перевод?
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:41
5396669 написав:
Не узнавали как оплата осуществляется?
Как реагируют на кеш? Или только банковский перевод?
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По тому, что меня интересовало - оплата поэтапно на счет. Не думаю, что у вас кто-то кеш возьмет за квартиру, но в вопресе кеша я теоретик
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Додано: Чет 02 тра, 2019 00:34
change_pm написав:
под аренду и возвращать ПДВ, пока не знаю, как это работает, но думаю, что тема интересная.
Цікаво як це працює, є хоч якісь приблизні схеми роботи ?
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