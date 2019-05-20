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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:16

  change_pm написав:Центр не пугает?
Центр мне интересен, т.к. я в Кракове не живу, и ездить по околицам что-то выбирать не вижу смысла, центр можно или посуточно сдавать, или если самому жить, то в любой бизнес-центр любого направления добраться по работе.

Центр Кракова - это как центр Львова. Весело провести выходные, но жить там постоянно - ну его нафиг. Хотя, честно говоря, слабо себе представляю, где там в центре новострой может быть. Видимо, это уже таки не совсем центр.
ПС. Ездить по центру на авто в будний день - боль и страдание. Один раз попробовал, больше никакого желания нет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:34

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Центр не пугает?
Центр мне интересен, т.к. я в Кракове не живу, и ездить по околицам что-то выбирать не вижу смысла, центр можно или посуточно сдавать, или если самому жить, то в любой бизнес-центр любого направления добраться по работе.

Центр Кракова - это как центр Львова. Весело провести выходные, но жить там постоянно - ну его нафиг. Хотя, честно говоря, слабо себе представляю, где там в центре новострой может быть. Видимо, это уже таки не совсем центр.
ПС. Ездить по центру на авто в будний день - боль и страдание. Один раз попробовал, больше никакого желания нет.


Сколько людей, столько и мнений. Я предпочитаю пешком и скоростые трамваи :)
В Кракове (на расстоянии 1 км от Рынка) есть улице Раковицкая, вот там и есть новострои. Рядом универ, тихие соседи и новый бизнес-центр - Юнити центр.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Не узнавали как оплата осуществляется?
Как реагируют на кеш? Или только банковский перевод?

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5396669
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:41

  5396669 написав:Не узнавали как оплата осуществляется?
Как реагируют на кеш? Или только банковский перевод?

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По тому, что меня интересовало - оплата поэтапно на счет. Не думаю, что у вас кто-то кеш возьмет за квартиру, но в вопресе кеша я теоретик :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 00:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:под аренду и возвращать ПДВ, пока не знаю, как это работает, но думаю, что тема интересная.


Цікаво як це працює, є хоч якісь приблизні схеми роботи ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:19

  Львівський БатяР написав:
  change_pm написав:под аренду и возвращать ПДВ, пока не знаю, как это работает, но думаю, что тема интересная.


Цікаво як це працює, є хоч якісь приблизні схеми роботи ?


Приветствую. Немного интересовался этой темой для инвестиции в отель в Варшаве. Основное, нужно быть плательщиком НДСа уже до покупки, по-видимому нужно быть уде предпринимателем или компанией.
Короче, для физ.лица думаю, что не подходит.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:31

Варшавский кейс

Анализировал недавно один кейс в Польше.

Суть инвестиции:
покупка комнаты в гостинице, которая управляется международным оператором. Грязная доходность от 8,7% годовых.

Стоимость номера: от 385 605 злотых с НДС, НДС можно списать, но нужно быть плательщиком НДСа. Думаю для одного номера и физ.лица, не подходит. К тому же в таком случаю выше налоговая нагрузка - 18 и 32 % вместо 8,5% для физика.

Доход от номера: 27 274.5 злотых за год. Вроде ниче, но есть нюансы)))) в виде налогов. Это же в Украине лендлорды налоги не платят или самый минимум)) и отдыхают на всяких курортах.

После налогов сумма усыхает до 24 354 злотых, уже 6.3% годовых. Наверное, как диверсификация портфолио может и неплохо, но для наших реалий как-то маловато)))
Что думаете? Стоит ли делать такую инвестицию?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:23

change_pm
Думаю не стоит, так как доходность смешная. Разве что просто деньги вложить куда-то "чтоб без дела не валялись".
Я думаю намного выгоднее купить в Варшаве недалеко от центра пару квартир однокомнатных, и сдавать посуточно. Есть фирмы по управлению недвижимостью, которые сами будут все контролировать, и техническое состояние и оплаты.
sell4well
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