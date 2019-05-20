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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:16
change_pm написав:Центр не пугает?
Центр мне интересен, т.к. я в Кракове не живу, и ездить по околицам что-то выбирать не вижу смысла, центр можно или посуточно сдавать, или если самому жить, то в любой бизнес-центр любого направления добраться по работе.
Центр Кракова - это как центр Львова. Весело провести выходные, но жить там постоянно - ну его нафиг. Хотя, честно говоря, слабо себе представляю, где там в центре новострой может быть. Видимо, это уже таки не совсем центр.
ПС. Ездить по центру на авто в будний день - боль и страдание. Один раз попробовал, больше никакого желания нет.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:34
Gastarbaiter написав: change_pm написав:Центр не пугает?
Центр мне интересен, т.к. я в Кракове не живу, и ездить по околицам что-то выбирать не вижу смысла, центр можно или посуточно сдавать, или если самому жить, то в любой бизнес-центр любого направления добраться по работе.
Центр Кракова - это как центр Львова. Весело провести выходные, но жить там постоянно - ну его нафиг. Хотя, честно говоря, слабо себе представляю, где там в центре новострой может быть. Видимо, это уже таки не совсем центр.
ПС. Ездить по центру на авто в будний день - боль и страдание. Один раз попробовал, больше никакого желания нет.
Сколько людей, столько и мнений. Я предпочитаю пешком и скоростые трамваи
В Кракове (на расстоянии 1 км от Рынка) есть улице Раковицкая, вот там и есть новострои. Рядом универ, тихие соседи и новый бизнес-центр - Юнити центр.
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change_pm
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:37
Не узнавали как оплата осуществляется?
Как реагируют на кеш? Или только банковский перевод?
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5396669
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Додано: Пон 29 кві, 2019 13:41
5396669 написав:
Не узнавали как оплата осуществляется?
Как реагируют на кеш? Или только банковский перевод?
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По тому, что меня интересовало - оплата поэтапно на счет. Не думаю, что у вас кто-то кеш возьмет за квартиру, но в вопресе кеша я теоретик
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change_pm
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Додано: Чет 02 тра, 2019 00:34
change_pm написав:
под аренду и возвращать ПДВ, пока не знаю, как это работает, но думаю, что тема интересная.
Цікаво як це працює, є хоч якісь приблизні схеми роботи ?
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Львівський БатяР
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:19
Львівський БатяР написав: change_pm написав:
под аренду и возвращать ПДВ, пока не знаю, как это работает, но думаю, что тема интересная.
Цікаво як це працює, є хоч якісь приблизні схеми роботи ?
Приветствую. Немного интересовался этой темой для инвестиции в отель в Варшаве. Основное, нужно быть плательщиком НДСа уже до покупки, по-видимому нужно быть уде предпринимателем или компанией.
Короче, для физ.лица думаю, что не подходит.
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change_pm
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:31
Анализировал недавно один кейс в Польше.
Суть инвестиции:
покупка комнаты в гостинице, которая управляется международным оператором. Грязная доходность от 8,7% годовых.
Стоимость номера: от 385 605 злотых с НДС, НДС можно списать, но нужно быть плательщиком НДСа. Думаю для одного номера и физ.лица, не подходит. К тому же в таком случаю выше налоговая нагрузка - 18 и 32 % вместо 8,5% для физика.
Доход от номера: 27 274.5 злотых за год. Вроде ниче, но есть нюансы)))) в виде налогов. Это же в Украине лендлорды налоги не платят или самый минимум)) и отдыхают на всяких курортах.
После налогов сумма усыхает до 24 354 злотых, уже 6.3% годовых. Наверное, как диверсификация портфолио может и неплохо, но для наших реалий как-то маловато)))
Что думаете? Стоит ли делать такую инвестицию?
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change_pm
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Додано: Пон 03 чер, 2019 16:23
change_pm
Думаю не стоит, так как доходность смешная. Разве что просто деньги вложить куда-то "чтоб без дела не валялись".
Я думаю намного выгоднее купить в Варшаве недалеко от центра пару квартир однокомнатных, и сдавать посуточно. Есть фирмы по управлению недвижимостью, которые сами будут все контролировать, и техническое состояние и оплаты.
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sell4well
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