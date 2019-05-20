Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:31

Анализировал недавно один кейс в Польше.



Суть инвестиции:

покупка комнаты в гостинице, которая управляется международным оператором. Грязная доходность от 8,7% годовых.



Стоимость номера: от 385 605 злотых с НДС, НДС можно списать, но нужно быть плательщиком НДСа. Думаю для одного номера и физ.лица, не подходит. К тому же в таком случаю выше налоговая нагрузка - 18 и 32 % вместо 8,5% для физика.



Доход от номера: 27 274.5 злотых за год. Вроде ниче, но есть нюансы)))) в виде налогов. Это же в Украине лендлорды налоги не платят или самый минимум)) и отдыхают на всяких курортах.



После налогов сумма усыхает до 24 354 злотых, уже 6.3% годовых. Наверное, как диверсификация портфолио может и неплохо, но для наших реалий как-то маловато)))

Что думаете? Стоит ли делать такую инвестицию?