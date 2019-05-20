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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:55

О недвижимости в Батуми:

https://puerrtto.livejournal.com/1088214.html
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:23

Інвестуємо в нерухомість в Англії

В прошлом месяце анализировал инвестицию в Варшаве в гостиничный номер. При цене около 100к юсд за номер, чистая доходность около 6% в злотых. Вариант так себе.
В текущем месяце нашел инвестицию в Англии, гостиничный номер в бутик-отеле в Ливерпуле, сумма инвестиции приблизительно тоже 100к юсд (76 тыс фунтов), прогнозируемая доходность - 10% годовых. Стоит отметить, что доход до 11 тыс фунтов в Англии налогом не облагается.
По всем параметрам данная инвестиция выгоднее, чем в Варшаве, особенно, если это будет ваша единственная инвестиция в Англии.

Стоит отметить один нюанс. В Англии недавно ужесточились нормы AML (anti-money laundering) - нужно доказать, что ваши деньги белые и пушистые. Очень много нужно предоставлять документов о происхождении денег, о движении денег по счету и т.д. Вытащить из кармана "кеш" и что-то купить в Англии не возможно.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Вытащить из кармана "кеш" и что-то купить в Англии не возможно.

А витягнути картку ВІЗа з 100000$ на рахунку проблем не буде?
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:57

  Квесторе_поверніться написав:
  change_pm написав:Вытащить из кармана "кеш" и что-то купить в Англии не возможно.

А витягнути картку ВІЗа з 100000$ на рахунку проблем не буде?


Кстати, классный вопрос! Юридическая компания, ведущая эту сделку, принимает карточки, но с 2% комиссией по оплате. И возможно не очень приятным обменный курсом от вашего банка. Но есть лайфхак, о нем позже.

И, соответственно, нужны документы о происхождении денег и о движении денег по карточному счету, с которого будете платить.
change_pm
 
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