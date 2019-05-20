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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:55
О недвижимости в Батуми:
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:23
Інвестуємо в нерухомість в Англії
В прошлом месяце анализировал инвестицию в Варшаве в гостиничный номер. При цене около 100к юсд за номер, чистая доходность около 6% в злотых. Вариант так себе.
В текущем месяце нашел инвестицию в Англии, гостиничный номер в бутик-отеле в Ливерпуле, сумма инвестиции приблизительно тоже 100к юсд (76 тыс фунтов), прогнозируемая доходность - 10% годовых. Стоит отметить, что доход до 11 тыс фунтов в Англии налогом не облагается.
По всем параметрам данная инвестиция выгоднее, чем в Варшаве, особенно, если это будет ваша единственная инвестиция в Англии.
Стоит отметить один нюанс. В Англии недавно ужесточились нормы AML (anti-money laundering) - нужно доказать, что ваши деньги белые и пушистые. Очень много нужно предоставлять документов о происхождении денег, о движении денег по счету и т.д. Вытащить из кармана "кеш" и что-то купить в Англии не возможно.
Додано: Чет 20 чер, 2019 15:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А витягнути картку ВІЗа з 100000$ на рахунку проблем не буде?
За Голос...наш голос
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:57
Кстати, классный вопрос! Юридическая компания, ведущая эту сделку, принимает карточки, но с 2% комиссией по оплате. И возможно не очень приятным обменный курсом от вашего банка. Но есть лайфхак, о нем позже.
И, соответственно, нужны документы о происхождении денег и о движении денег по карточному счету, с которого будете платить.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:14
Лайфхак
Лайфхак, как можно съекономить копеечку на обмене валют при покупке недвижимости, например, в Британии.
Как известно, в Британии развит сектор услуг, особенно финансовых. Так вот, там есть финансовые посредники, которые меняют деньги практически по форексу (понятно, что им тоже нужно на что-то жить поэтому в ноль они не работают).
Вот пример одной из компаний, на мой взгляд у них одна из самых низких комиссий по обмену, пречисление денег от них по Британии ничего не стоит, worldwidecurrencies.com
Открываешь у такой компании счет, перечисляешь туда деньги (оплата только Свифта), меняешь деньги по выгодному курсу, опаличиваешь покупку или в кубышку = профит!
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Случай из жизни...
14.07 днем должен был лететь в Доху. Рано утром осознал, что боль в животе имеет какую-то странную природу и т.к. аппендицит мне не вырезали, то подумал на него, хотя кроме боли, других симптомов не было.
Вызвал скорую, поехал в гос.больничку. Там осмотрели, сделаи УЗИ и отправили к гастроентерологу. Ни остаться под наблюдением, ничего другого не предложили. На этапе осмотра, как далее оказалось, поставили неправильный диагноз.
Улетел, как планировал. По прилету понял, что все-таки что-то не так и начал искать, где в Дохе сдаться врачам. Попал сначала в частную клинику, через 30 минут мне поставили диагноз - острый аппендицит и предложили или у них операцию за деньги, или в государственной бесплатно. При ценнике за операцию в 20+ тыс риалов + недоступности моей страховой компании, я проголосовал за бесплатное лечение.
Сделали лапароскопию, вечером выписали. Предложили суперсовременные обезболивающие, никакой боли в месте надрезов вообще нет. Весь процесс меня (и любого другого больного) сопровождают масса медсестер, ни за кем бегать и что-то выяснять не нужно.
У меня такое сравнение есть, если с самолетами сравнивать:
Приемное отделение в клинике Хамад, как немножко старый А320 эконом класс, но чем ближе ты к операционной, то класс повышается. В операционной, как будто первый класс на А380.
Подводя итог, я рад, что мне в Киеве поставили неправильный диагноз и мне не пришлось ночью пытаться найти место, где меня полечат, близко по качеству к тому, как это было в Катаре в ГОСУДАРСТВЕННОЙ клинике.
Чисто мои выводы:
- иметь минимум инвестиционной недвижимости в Украине, а может вообще 0.
- иметь большую долю в развитых странах,
- жить там, где хорошая медицина и частная и государственная.
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:25
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
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