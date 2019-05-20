Додано: Чет 18 лип, 2019 12:11

Случай из жизни...



14.07 днем должен был лететь в Доху. Рано утром осознал, что боль в животе имеет какую-то странную природу и т.к. аппендицит мне не вырезали, то подумал на него, хотя кроме боли, других симптомов не было.

Вызвал скорую, поехал в гос.больничку. Там осмотрели, сделаи УЗИ и отправили к гастроентерологу. Ни остаться под наблюдением, ничего другого не предложили. На этапе осмотра, как далее оказалось, поставили неправильный диагноз.



Улетел, как планировал. По прилету понял, что все-таки что-то не так и начал искать, где в Дохе сдаться врачам. Попал сначала в частную клинику, через 30 минут мне поставили диагноз - острый аппендицит и предложили или у них операцию за деньги, или в государственной бесплатно. При ценнике за операцию в 20+ тыс риалов + недоступности моей страховой компании, я проголосовал за бесплатное лечение.



Сделали лапароскопию, вечером выписали. Предложили суперсовременные обезболивающие, никакой боли в месте надрезов вообще нет. Весь процесс меня (и любого другого больного) сопровождают масса медсестер, ни за кем бегать и что-то выяснять не нужно.

У меня такое сравнение есть, если с самолетами сравнивать:

Приемное отделение в клинике Хамад, как немножко старый А320 эконом класс, но чем ближе ты к операционной, то класс повышается. В операционной, как будто первый класс на А380.



Подводя итог, я рад, что мне в Киеве поставили неправильный диагноз и мне не пришлось ночью пытаться найти место, где меня полечат, близко по качеству к тому, как это было в Катаре в ГОСУДАРСТВЕННОЙ клинике.



Чисто мои выводы:

- иметь минимум инвестиционной недвижимости в Украине, а может вообще 0.

- иметь большую долю в развитых странах,

- жить там, где хорошая медицина и частная и государственная.