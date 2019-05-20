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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:39

  sinus написав:

То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.
Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.[/quote]

Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.
Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.

Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.
С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.
change_pm
 
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