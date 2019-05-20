То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.
Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.[/quote]
Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.
Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.
Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.
С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.