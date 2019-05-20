change_pm написав: sinus написав:
То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.
Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.
Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.
Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.
Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.
С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.
Почитавши написане вами - оторопів, ні, прийшла на згадку фраза-"как далеки они были от народа", це я про ваші мрії про інвестиції за кордон.
Не ображайтесь-нічого особистого супротив вас не маю, але ж тему треба закривати.
Чому, спитаєте?
Відповім, чого ж не відповісти.
По перше, якщо ви не миліардер чи мультиміліонер, а простий київський міліонер, щоб інвестувати в нерухомість за кордоном, та й ще на ній заробляти, треба жити там, куди збираєтесь інвестувати.
Як Акурт в Анталії обходити кожен район, кожен дім, спілкуватися постійно з місцевими та місцевими рієлторами і на це потрібен, як мінімум рік, щоб зрозуміти куди треба вкладати грощі, а куди ні.
Також жити там треба для того, щоб швидко реагувати як на зміни настроїв ринку, так і контролю за нерухомістю.
Якщо жити там не будете, то не тільки не заробите, а й ще чимало втратите.
І це правило не залежить від країни інвестування.
По друге, як ви собі уявляєте сам механізм покупки?
Ну тобто грощі кешем повезете чи як?
Що далі будете робити коли привезете?
А й ще в кожній країні є багато нюансів - мова країни - на перекладача покладетесь?
Податки, як при купівлі, так і при продажі, так і при утриманні нерухомості - ви всі нюанси знаєте та цифри?
Легкість приїзду до нерухомості в будь-який час - як ви собі це уявляєте, по безвізу тільки їздити, а якщо треба швидко приїхати, а безвіз ви свій вичерпали, що будете робити?
А ще є заборона, в тій же Польщі для іноземців купувати нерухомість в пригранічних районах, на землю всюди без дозволу, якого чекають по півроку мінімум - ви про це знали?
І ще багато чого, просто ліньки вже всі нюанси перераховувати.
Так що моя вам порада - купуйте нерухомість для інвестицій тільки там, де збираєтесь жити, бо де не живете, можете все або більшість інвестиції втратити.