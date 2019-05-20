RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:39

  sinus написав:

То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.
Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.[/quote]

Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.
Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.

Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.
С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.
change_pm
 
Повідомлень: 425
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:39

  change_pm написав:Возможно ли буде жить в Западной Европе, если климат и далее будет меняться? Что будет, если в Западной Европе станет летом нормальной температура в +50 градусов, а в Украине будет максимум +35?

Вопросов больше, чем ответов...

Если в Европе будет +50, то в Украине вообще будет ...опа.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 921
З нами з: 26.02.18
Подякував: 232 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:17

  change_pm написав:
  sinus написав:То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.
Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.


Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.
Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.

Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.
С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.




Почитавши написане вами - оторопів, ні, прийшла на згадку фраза-"как далеки они были от народа", це я про ваші мрії про інвестиції за кордон.
Не ображайтесь-нічого особистого супротив вас не маю, але ж тему треба закривати.

Чому, спитаєте?
Відповім, чого ж не відповісти.

По перше, якщо ви не миліардер чи мультиміліонер, а простий київський міліонер, щоб інвестувати в нерухомість за кордоном, та й ще на ній заробляти, треба жити там, куди збираєтесь інвестувати.
Як Акурт в Анталії обходити кожен район, кожен дім, спілкуватися постійно з місцевими та місцевими рієлторами і на це потрібен, як мінімум рік, щоб зрозуміти куди треба вкладати грощі, а куди ні.
Також жити там треба для того, щоб швидко реагувати як на зміни настроїв ринку, так і контролю за нерухомістю.
Якщо жити там не будете, то не тільки не заробите, а й ще чимало втратите.
І це правило не залежить від країни інвестування.
По друге, як ви собі уявляєте сам механізм покупки?
Ну тобто грощі кешем повезете чи як?
Що далі будете робити коли привезете?
А й ще в кожній країні є багато нюансів - мова країни - на перекладача покладетесь?

Податки, як при купівлі, так і при продажі, так і при утриманні нерухомості - ви всі нюанси знаєте та цифри?

Легкість приїзду до нерухомості в будь-який час - як ви собі це уявляєте, по безвізу тільки їздити, а якщо треба швидко приїхати, а безвіз ви свій вичерпали, що будете робити?

А ще є заборона, в тій же Польщі для іноземців купувати нерухомість в пригранічних районах, на землю всюди без дозволу, якого чекають по півроку мінімум - ви про це знали?

І ще багато чого, просто ліньки вже всі нюанси перераховувати.

Так що моя вам порада - купуйте нерухомість для інвестицій тільки там, де збираєтесь жити, бо де не живете, можете все або більшість інвестиції втратити.
sinus
 
Повідомлень: 528
З нами з: 06.11.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:17

  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Возможно ли буде жить в Западной Европе, если климат и далее будет меняться? Что будет, если в Западной Европе станет летом нормальной температура в +50 градусов, а в Украине будет максимум +35?

Вопросов больше, чем ответов...

Если в Европе будет +50, то в Украине вообще будет ...опа.


Недавно было так - средняя дневная температура за июль 2019:

Париж - 26,8 vs Киев - 23,5.

Данные с гисметео. Как будет в будущем никто не знает.
change_pm
 
Повідомлень: 425
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:33

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:
  change_pm написав:Возможно ли буде жить в Западной Европе, если климат и далее будет меняться? Что будет, если в Западной Европе станет летом нормальной температура в +50 градусов, а в Украине будет максимум +35?

Вопросов больше, чем ответов...

Если в Европе будет +50, то в Украине вообще будет ...опа.


Недавно было так - средняя дневная температура за июль 2019:

Париж - 26,8 vs Киев - 23,5.

Данные с гисметео. Как будет в будущем никто не знает.


В Франції опа. В Сіцілії всі їдуть на 4 місяця літом куди -небудь,бо температура +50. В Турції то саме буде.
Робіть висновки :D
Ethereum
 
Повідомлень: 646
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:46

  sinus написав:
  change_pm написав:
  sinus написав:То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.
Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.


Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.
Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.

Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.
С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.




Почитавши написане вами - оторопів, ні, прийшла на згадку фраза-"как далеки они были от народа", це я про ваші мрії про інвестиції за кордон.
Не ображайтесь-нічого особистого супротив вас не маю, але ж тему треба закривати.

Чому, спитаєте?
Відповім, чого ж не відповісти.

По перше, якщо ви не миліардер чи мультиміліонер, а простий київський міліонер, щоб інвестувати в нерухомість за кордоном, та й ще на ній заробляти, треба жити там, куди збираєтесь інвестувати.
Як Акурт в Анталії обходити кожен район, кожен дім, спілкуватися постійно з місцевими та місцевими рієлторами і на це потрібен, як мінімум рік, щоб зрозуміти куди треба вкладати грощі, а куди ні.
Також жити там треба для того, щоб швидко реагувати як на зміни настроїв ринку, так і контролю за нерухомістю.
Якщо жити там не будете, то не тільки не заробите, а й ще чимало втратите.
І це правило не залежить від країни інвестування.
По друге, як ви собі уявляєте сам механізм покупки?
Ну тобто грощі кешем повезете чи як?
Що далі будете робити коли привезете?
А й ще в кожній країні є багато нюансів - мова країни - на перекладача покладетесь?

Податки, як при купівлі, так і при продажі, так і при утриманні нерухомості - ви всі нюанси знаєте та цифри?

Легкість приїзду до нерухомості в будь-який час - як ви собі це уявляєте, по безвізу тільки їздити, а якщо треба швидко приїхати, а безвіз ви свій вичерпали, що будете робити?

А ще є заборона, в тій же Польщі для іноземців купувати нерухомість в пригранічних районах, на землю всюди без дозволу, якого чекають по півроку мінімум - ви про це знали?

І ще багато чого, просто ліньки вже всі нюанси перераховувати.

Так що моя вам порада - купуйте нерухомість для інвестицій тільки там, де збираєтесь жити, бо де не живете, можете все або більшість інвестиції втратити.


Дякую за пораду :)

На большинство риторических вопросов, риторических потому, что мне кажется вам не нужны ответы, я ответы знаю.

Если хотите больше конкретики, пролистайте эту ветку сначала, тут мало страниц, а я не люблю повторять уже сказанное.

Про язык я по-моему не отписывал. Предпочтение отдаю англоговорящим странам, чтоб на преводчиков не тратиться и не полагаться.
Да и к тому же, в той же Великобритании, в большинстве случаев, владение инвестицинной недвижимостью - это реальный пассивный доход.
Всегда есть упр.компания, которая решает все проблемы управления, вам остается платить ground rent раз в год, подавать декларацию о доходах и получать денежку.

Есть конечно нюанс, что чаще всего денежку перечисляют ежеквартально, но есть и очень приятные плюшки - доход менее 10 тыс фунтов в год налогом не облагается.

Знаете, вы живя в Польше могли бы попробовать что-то купить недорогое в Англии, например, какую-нибуть комнату для студентов в общежитии тис за 50 фунтов и посмотреть, как покупать, как владеть и что это вообще такое недвижимость в Великобритании.

Или, например, в Штатах что-то недорогое тысяч за 35-40 долларов. В любом случае 7-10% годовых чистыми будете получать, и опыт приобрете очень интересный.
change_pm
 
Повідомлень: 425
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 371, 372, 373
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
3729 386333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 16:06
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 397, 398, 399
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3988 352429
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 09:35
jump
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 5596
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15246)
01.08.2019 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.