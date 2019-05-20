Додано: Чет 01 сер, 2019 20:46

sinus написав: change_pm написав: sinus написав: То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.

Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся. То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.



Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.

Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.



Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.

С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент. Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.







Почитавши написане вами - оторопів, ні, прийшла на згадку фраза-"как далеки они были от народа", це я про ваші мрії про інвестиції за кордон.

Не ображайтесь-нічого особистого супротив вас не маю, але ж тему треба закривати.



Чому, спитаєте?

Відповім, чого ж не відповісти.



По перше, якщо ви не миліардер чи мультиміліонер, а простий київський міліонер, щоб інвестувати в нерухомість за кордоном, та й ще на ній заробляти, треба жити там, куди збираєтесь інвестувати.

Як Акурт в Анталії обходити кожен район, кожен дім, спілкуватися постійно з місцевими та місцевими рієлторами і на це потрібен, як мінімум рік, щоб зрозуміти куди треба вкладати грощі, а куди ні.

Також жити там треба для того, щоб швидко реагувати як на зміни настроїв ринку, так і контролю за нерухомістю.

Якщо жити там не будете, то не тільки не заробите, а й ще чимало втратите.

І це правило не залежить від країни інвестування.

По друге, як ви собі уявляєте сам механізм покупки?

Ну тобто грощі кешем повезете чи як?

Що далі будете робити коли привезете?

А й ще в кожній країні є багато нюансів - мова країни - на перекладача покладетесь?



Податки, як при купівлі, так і при продажі, так і при утриманні нерухомості - ви всі нюанси знаєте та цифри?



Легкість приїзду до нерухомості в будь-який час - як ви собі це уявляєте, по безвізу тільки їздити, а якщо треба швидко приїхати, а безвіз ви свій вичерпали, що будете робити?



А ще є заборона, в тій же Польщі для іноземців купувати нерухомість в пригранічних районах, на землю всюди без дозволу, якого чекають по півроку мінімум - ви про це знали?



І ще багато чого, просто ліньки вже всі нюанси перераховувати.



Так що моя вам порада - купуйте нерухомість для інвестицій тільки там, де збираєтесь жити, бо де не живете, можете все або більшість інвестиції втратити. Почитавши написане вами - оторопів, ні, прийшла на згадку фраза-"как далеки они были от народа", це я про ваші мрії про інвестиції за кордон.Не ображайтесь-нічого особистого супротив вас не маю, але ж тему треба закривати.Чому, спитаєте?Відповім, чого ж не відповісти.По перше, якщо ви не миліардер чи мультиміліонер, а простий київський міліонер, щоб інвестувати в нерухомість за кордоном, та й ще на ній заробляти, треба жити там, куди збираєтесь інвестувати.Як Акурт в Анталії обходити кожен район, кожен дім, спілкуватися постійно з місцевими та місцевими рієлторами і на це потрібен, як мінімум рік, щоб зрозуміти куди треба вкладати грощі, а куди ні.Також жити там треба для того, щоб швидко реагувати як на зміни настроїв ринку, так і контролю за нерухомістю.Якщо жити там не будете, то не тільки не заробите, а й ще чимало втратите.І це правило не залежить від країни інвестування.По друге, як ви собі уявляєте сам механізм покупки?Ну тобто грощі кешем повезете чи як?Що далі будете робити коли привезете?А й ще в кожній країні є багато нюансів - мова країни - на перекладача покладетесь?Податки, як при купівлі, так і при продажі, так і при утриманні нерухомості - ви всі нюанси знаєте та цифри?Легкість приїзду до нерухомості в будь-який час - як ви собі це уявляєте, по безвізу тільки їздити, а якщо треба швидко приїхати, а безвіз ви свій вичерпали, що будете робити?А ще є заборона, в тій же Польщі для іноземців купувати нерухомість в пригранічних районах, на землю всюди без дозволу, якого чекають по півроку мінімум - ви про це знали?І ще багато чого, просто ліньки вже всі нюанси перераховувати.Так що моя вам порада - купуйте нерухомість для інвестицій тільки там, де збираєтесь жити, бо де не живете, можете все або більшість інвестиції втратити.

Дякую за порадуНа большинство риторических вопросов, риторических потому, что мне кажется вам не нужны ответы, я ответы знаю.Если хотите больше конкретики, пролистайте эту ветку сначала, тут мало страниц, а я не люблю повторять уже сказанное.Про язык я по-моему не отписывал. Предпочтение отдаю англоговорящим странам, чтоб на преводчиков не тратиться и не полагаться.Да и к тому же, в той же Великобритании, в большинстве случаев, владение инвестицинной недвижимостью - это реальный пассивный доход.Всегда есть упр.компания, которая решает все проблемы управления, вам остается платить ground rent раз в год, подавать декларацию о доходах и получать денежку.Есть конечно нюанс, что чаще всего денежку перечисляют ежеквартально, но есть и очень приятные плюшки - доход менее 10 тыс фунтов в год налогом не облагается.Знаете, вы живя в Польше могли бы попробовать что-то купить недорогое в Англии, например, какую-нибуть комнату для студентов в общежитии тис за 50 фунтов и посмотреть, как покупать, как владеть и что это вообще такое недвижимость в Великобритании.Или, например, в Штатах что-то недорогое тысяч за 35-40 долларов. В любом случае 7-10% годовых чистыми будете получать, и опыт приобрете очень интересный.