Додано: Чет 01 сер, 2019 19:17

change_pm написав: sinus написав: То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.

Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся. То ви далеко вперед в думках заскочили, якщо таке і станеться, то не при нашому житті.Жити треба сьогодні і діяти швидко по обставинам, бо від всього не застережешся.



Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.

Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.



Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.

С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент. Позволю возразить. В этой теме пропагандируется инвестиции в недвижимость заграницей.Они являются консервативными и малоликвидными. Осуществляются не на один год.Поэтому я для себя вижу горизонт инвестиции минимум в 10 лет, т.к. высоки транзакционные издержки, хочется роста объекта недвижимости и постоянного дохода от нее.С недвижимостью заграницей не выйдет действовать быстро и по обстоятельствам, не тот инструмент.

Почитавши написане вами - оторопів, ні, прийшла на згадку фраза-"как далеки они были от народа", це я про ваші мрії про інвестиції за кордон.Не ображайтесь-нічого особистого супротив вас не маю, але ж тему треба закривати.Чому, спитаєте?Відповім, чого ж не відповісти.По перше, якщо ви не миліардер чи мультиміліонер, а простий київський міліонер, щоб інвестувати в нерухомість за кордоном, та й ще на ній заробляти, треба жити там, куди збираєтесь інвестувати.Як Акурт в Анталії обходити кожен район, кожен дім, спілкуватися постійно з місцевими та місцевими рієлторами і на це потрібен, як мінімум рік, щоб зрозуміти куди треба вкладати грощі, а куди ні.Також жити там треба для того, щоб швидко реагувати як на зміни настроїв ринку, так і контролю за нерухомістю.Якщо жити там не будете, то не тільки не заробите, а й ще чимало втратите.І це правило не залежить від країни інвестування.По друге, як ви собі уявляєте сам механізм покупки?Ну тобто грощі кешем повезете чи як?Що далі будете робити коли привезете?А й ще в кожній країні є багато нюансів - мова країни - на перекладача покладетесь?Податки, як при купівлі, так і при продажі, так і при утриманні нерухомості - ви всі нюанси знаєте та цифри?Легкість приїзду до нерухомості в будь-який час - як ви собі це уявляєте, по безвізу тільки їздити, а якщо треба швидко приїхати, а безвіз ви свій вичерпали, що будете робити?А ще є заборона, в тій же Польщі для іноземців купувати нерухомість в пригранічних районах, на землю всюди без дозволу, якого чекають по півроку мінімум - ви про це знали?І ще багато чого, просто ліньки вже всі нюанси перераховувати.Так що моя вам порада - купуйте нерухомість для інвестицій тільки там, де збираєтесь жити, бо де не живете, можете все або більшість інвестиції втратити.