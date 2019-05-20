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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:58
change_pm написав: sinus написав: change_pm написав:
Я рад, что вы смогли посмеяться. Говорят, что смех продлевает жизнь.
Подумалось, почему же вам так смешно было?
Вспомнив, что вы в Польше работаете и если не ошибаюсь в айти, то мне показалось, что смех ваш был горьким и вот почему.
Лично у меня достаточно хорошая для Польши з.п. Выше, чем в айти компаниях. Но после оплаты всех налогов, обязательных платежей, по итогу года накапливается совсем неинтересная сумма, непозволяющая думать об инвестициях.
У вас хоть 5 тыс злотых остается после всех расходов в месяц? А это за год всего лишь 60 тыс, вообще ни о чем. Есть повод посмеяться, если я угадал
Не вгадали.
Я в Польщі не працюю, а інвестую і така та справа тяжка, що працювати зовсім нема часу.
О, класс! Так почему бы кейсом каким не поделиться?
А який вам сенс з того кейсу, якщо нічого в Польщі без дозволу, якого чекати більш півроку ви не придбаєте?
А за той час вже той кейс буде не актуальним.
Я ж кажу смішний ви
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sinus
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:48
change_pm написав: sinus написав: change_pm написав:
Я рад, что вы смогли посмеяться. Говорят, что смех продлевает жизнь.
Подумалось, почему же вам так смешно было?
Вспомнив, что вы в Польше работаете и если не ошибаюсь в айти, то мне показалось, что смех ваш был горьким и вот почему.
Лично у меня достаточно хорошая для Польши з.п. Выше, чем в айти компаниях. Но после оплаты всех налогов, обязательных платежей, по итогу года накапливается совсем неинтересная сумма, непозволяющая думать об инвестициях.
У вас хоть 5 тыс злотых остается после всех расходов в месяц? А это за год всего лишь 60 тыс, вообще ни о чем. Есть повод посмеяться, если я угадал
Не вгадали.
Я в Польщі не працюю, а інвестую і така та справа тяжка, що працювати зовсім нема часу.
О, класс! Так почему бы кейсом каким не поделиться?
А який вам сенс з того кейсу, якщо нічого в Польщі без дозволу, якого чекати більш півроку ви не придбаєте?
А за той час вже той кейс буде не актуальним.
Я ж кажу смішний ви
[/quote]
Ну так и Слава Богу шо я смешной! А шо вы мне вопросом на вопрос отвечаете?
Нечего по делу сказать?
При чем тут актуальный / неактуальный кейс? Люди почитают, может чему научатся.
Часть недвижимости в Польше не требует 6 месяцев ожидания разрешения МВД. По крайней мере, когда в мае 2019 я планировал инвестировать в Кракове, мне никто про ожидание в 6 месяцев не говорил.
Делаем вывод, что реальных кейсов у вас нет, а есть только....
А ничего нет, кроме того, что по наследству досталось в Украине.
Да, и очень интересен ваш статус в Польше, если вы там не работаете. Вы туда по безвизу ездите или имеете какую карту?
Лично у меня - карта побыта имеется.
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change_pm
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